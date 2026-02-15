人民幣可能「先升後穩」 今年底有望觸及6.7至6.8區間

2026年馬年人民幣匯率整體將呈現溫和升值、雙向波動、先升後穩的運行特徵，多數法人機構預測全年核心波動區間在6.7至7.2之間，今年底有望觸及6.7至6.8區間。

儘管外部環境仍存不確定性，但得益於中美利差收斂、資本流入增強及政策支撐，人民幣具備穩步走強的基礎。

多家外資法人對2026年人民幣走勢持樂觀態度，認為其具備長期升值潛力，尤其去年底及今年初進入「6字頭」時代後，德意志銀行、瑞銀預估2026年底人民幣對美元匯率將升至6.7左右，長期甚至可能邁向6.4至6.5區間。高盛預測人民幣今年底將達6.85；渣打銀行認為，在美國聯準會降息與人民幣國際化提速背景下，人民幣有望升值至6.5關卡。

從官方的態度來看人民幣匯率，中央經濟工作會議已連第四年強調「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。中國人民銀行行長潘功勝也提到，完善人民幣匯率形成機制，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時防範匯率超調風險，做好預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，短期來看，考慮到第1季出口還會保持較快增長，春節前企業結匯需求有可能持續釋放，市場情緒偏高，再加上短期內美元指數大幅反彈的可能性不大。人民幣匯率還會處在一個偏強運行狀態。

全年來看，人民幣對美元匯價將主要取決以下三因素：美元走勢、中間價調控力度、中國出口及國內穩增長政策效果。王青認為近期人民幣走強態勢恐難持續全年，主因在2025年美元指數跌幅較大，已對包括美Fed降息等各類因素有所消化，意味今年人民幣對美元被動升值動能會明顯減弱。