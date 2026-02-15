搭上AI順風車 大陸腦機介面受矚目

隨著人工智慧（AI）大模型能力提升與算力需求增長，腦機介面（BCI）成為學術與產業關注的新興領域。在大陸，從非侵入式到半侵入式、侵入式技術各有優劣，臨床試驗已有初步成效，但硬體、數據與成本挑戰仍待突破。政策與資金支持下，腦機介面正逐步向醫療康復與智慧生活落地。

央視財經引述中國科學院院士、國家神經系統疾病臨床醫療研究中心主任趙繼宗指，腦機介面技術主要包括非侵入式、侵入式、介入式及半侵入式，各有優缺點。非侵入式操作簡單，但信號分辨率低；侵入式可精確捕捉神經信號，但需開顱手術並存在感染以及免疫反應風險；介入式與半侵入式在臨床試驗中已展現康復效果，如南開大學團隊2025年完成首例介入式人體試驗，使腦梗患者恢復部分肢體功能。

臨床應用方面，北京天壇醫院完成「北腦一號」半侵入式腦機介面植入手術，病人經訓練後肢體功能明顯改善。

2025年上半年，北京、上海、四川、山東等地陸續推出腦機介面產業行動計畫，部分醫院已進入臨床治療階段。

一名半導體學者向本報記者表示，腦機介面尚未成熟，錯誤率仍高，距離實際應用產品仍有距離。技術發展牽涉硬體算力、資料累積及電力供應等因素。目前大模型算力需求上升，延伸至衛星算力與腦機介面，但落地仍以機器人與自駕車等已有載具進展較快。他分析，腦機介面若要商業化，需要充分硬體支援、大量資料及完善演算法，大陸自研GPU短期難以追上國際先進水準。

上海市人工智能行業協會副秘書長徐琦亦指，腦機介面仍集中在研究與早期試驗，投入大量資源但缺乏成熟可商品化技術。部分公司與研究機構追趕國際前沿，但在平台工具與硬體製造上受限，商業落地速度較慢，尚缺穩定實體應用場景。

產業層面，藍鯨新聞提到，截至2026年1月，大陸腦機介面相關企業超650家，2025年新增註冊量年增約50%，市場重心逐步轉向醫療健康領域。國際市場則以美國主導侵入式，大陸在非侵入式及半侵入式具競爭力。

數據顯示，2024年全球腦機介面市場規模26億美元，大陸市場4.6億美元，占全球17.6%，非侵入式產品占比超八成。

21世紀報導引述道遠資本管理董事總經理康良金指，腦機介面行業仍處早期階段，核心挑戰包括核心器件、演算法、臨床驗證及標準化規範。短期以非侵入式為主，中長期需突破（半）侵入式技術、柔性電極與高通量低功耗芯片等上游技術，並配合多中心臨床與合規標準。

隨著政策、資金及醫保支持，腦機介面在醫療康復、工業安全、教育、智慧生活等領域具廣闊市場潛力。