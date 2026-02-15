大陸REITs吸金力強 首批八檔近日在上交所受理 募集金額超過1,350億

大陸商業不動產信託基金（REITs）試點政策於2025年底推出後，一個多月內市場迅速回應。首批八檔商業不動產公募REITs近日在上交所受理，涵蓋辦公大樓、飯店、購物中心等，募集總額逾人民幣300億元（約新台幣1,350億元）。分析認為，公募REITs市場正擴及商業不動產。

第一財經報導，上交所受理的八檔商業不動產REITs，底層資產涵蓋深圳來福士、合肥銀泰中心、廣州保利中心、上海晶耀前灘等項目，涉及飯店、辦公大樓、購物中心、暢貨中心及服務式公寓等業態。原始權益人包括保利發展、上海地產、陸家嘴、凱德投資等，單一項目募集規模介於人民幣17億至75億元。

申萬宏源證券分析師袁豪表示，商業不動產公募REITs有助拓寬企業直接融資管道，並為房企提供由「開發商」向「資產管理商」轉型的策略選項。中銀證券統計，截至1月底受理的八檔REITs中，有五檔包含辦公大樓、飯店及綜合體資產。

世邦魏理仕中國區研究部負責人謝晨稱，REITs可提升商業資產流動性，對非一線城市資產尤具吸引力。此次首批申報項目，已納入合肥、綿陽等非一線城市商業資產。

國泰海通證券研報亦指，底層資產類型擴大，有助提升市場定價能力。

大陸證監會相關負責人指出，商業不動產REITs可助房企盤活存量、降低成本。此前華潤置地、招商蛇口、中海、大悅城、萬科、金茂、凱德等房企已發行REITs，總募集規模逾人民幣280億元，部分企業亦持續推進相關申報工作。明源不動產研究院首席研究員艾振強表示，商業不動產REITs為商用不動產提供更多退出渠道，優質商業資產將按租金資本化估值，推動房企由「開發銷售」向「持有運營」轉型。

第三方機構克而瑞指出，公募REITs有助提升商業板塊獨立性，推動房企資產結構由「重」向「輕」調整。

大陸監管層2025年12月31日發布《關於推動不動產投資信託基金（REITs）市場高品質發展相關工作的通知》等文件，正式推出商業不動產REITs試點，明確支持商業綜合體、商業零售、辦公室及旅館等資產業態。