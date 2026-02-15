阿里列美國防部陸涉軍企業 又被撤下

美國國防部發布最新大陸涉軍企業名單（1260H清單），將阿里巴巴、百度及比亞迪等多家指標陸企納入，惟這份名單公布約一小時後，美方又無預警撤回，相關行政「髮夾彎」引發關注。外界認為，應是為4月美國總統川普訪陸前，避免美中升高衝突。

美國國防部之後表示，該文件公開查閱後，收到一封要求撤回的機構來信。美國國防部並未進一步說明撤回詳情；彭博則引述國防部的回應稱，目前沒有任何可宣布。

原本被列入名單的除了阿里之外、還有比亞迪、百度及速騰聚創科技、TP-Link。

另外，也把12家公司從名單移除，包括長江存儲及中海油等。

在名單公布後但尚未撤回時，阿里回應指出，把阿里列入第1260H條清單的提議毫無依據，公司並非大陸軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。對於任何試圖歪曲公司形象的行為，將採取一切可行的法律行動。