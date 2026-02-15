聽新聞
陸記憶體雙雄 美國防部擬鬆綁 凸顯缺貨情況失控 台廠持續坐享漲價紅利

經濟日報／ 編譯黃淑玲、科技組／綜合報導
科技資訊網站Wccftech 13日報導，美國國防部（戰爭部）最新修改的貿易黑名單中，已去除大陸記憶體雙雄長江存儲與長鑫存儲。即便五角大廈隨後撤下這份建議更新名單，但已引起業界高度關注。

業界指出，近期記憶體缺貨大漲價，PC、智慧手機、遊戲機等終端產品成本暴增，不僅拖累相關品牌出貨，也使得周邊晶片出貨承壓，戴爾、惠普、微軟、高通、蘋果等美國科巨頭同受其害。

業界認為，美國國防部若將大陸記憶體雙雄從貿易黑名單除名，很大的可能是為了讓美企能取得更充裕的記憶體，透露這波記憶體缺貨狀況已到「失控」的局面。

法人指出，美方此舉，更印證記憶體正走入供需結構性大轉變，南亞科（2408）、華邦（2344）、威剛（3260）、群聯（8299）等台廠，持續坐享漲價缺貨紅利。

此前，南韓記憶體巨擘三星電子已預告，記憶體晶片的強勁需求將一直維持到明年，主因AI帶動熱絡需求。分析師也普遍認為，記憶體供應短缺現象恐將維持到2027年底。

華邦總經理陳沛銘則強調，AI應用持續帶動前所未有的記憶體需求，DRAM缺貨將持續，尤其DDR4供應缺口「大到不曉得怎麼補起來」。

分析師表示，若長鑫存儲與長江存儲真的從五角大廈的限制名單中除名，將為美國和其他外國廠商消費電子產品採用陸企生產的DRAM與NAND Flash打開大門。

未撤下之前的國防部建議更新清單文件顯示，美國國防部副部長已經決定，原列名2025年1月7日公告的1260H清單中的長鑫存儲、長江存儲，應予移除。

不過，就在媒體記者與產業觀察家注意到新名單不見中國大陸記憶體雙雄，加以報導或在社群平台出現後沒多久，五角大廈目前已撤下這份建議更新名單，且沒有發布進一步消息。外界推測，或許還會出現變數。

延伸閱讀

延伸閱讀

