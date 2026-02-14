快訊

嵐圖汽車3月港交所上市 2025年盈利超45億元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸東風集團旗下的嵐圖汽車更新招股書並宣布，將於3月19日在香港聯交所主板掛牌。這也代表嵐圖汽車實現港股上市，港股資本市場也將迎來「央國企高端新能源第一股」。(取材自微博)
大陸東風集團旗下的嵐圖汽車更新招股書並宣布，將於3月19日在香港聯交所主板掛牌。這也代表嵐圖汽車確定要在港股上市，港股資本市場也將迎來「國企高端新能源第一股」。

嵐圖汽車於2025年10月遞交上市申請；2026年2月取得港交所原則性同意，上市確定性全面落地。招股書稱，估值超過410億港元。這家新能源車企只用4個月，就走完所有上市審批流程。

值得注意的是，自2023年以來，嵐圖汽車銷量和營收增長迅速。財務數據顯示，2025年，嵐圖汽車實現營收人民幣348.6億元，淨利潤達人民幣10.2億元（新台幣），順利實現年度盈利。

21世紀經濟報導，艾媒諮詢CEO張毅指出，嵐圖上市對業務有兩個影響：一是打通融資管道，盤活技術與人才資源；二是強化高階品牌形象，提升全球化市場競爭力。

嵐圖汽車成立於2021年，總部位於湖北武漢，主打高階新能源乘用車，依託東風幾十年的造車基礎，當年8月交付第一款車型嵐圖FREE。2025年售出15萬輛車，年增87%，推動全年收入增至約人民幣350億元。

銷量上漲，嵐圖汽車轉虧為盈，2025年淨利潤為人民幣10.2億元。盈利能力改善，2023年毛利率僅為14.2%，2025年上升至20.9%，位居新能源車企前列。

張毅分析，嵐圖選擇介紹上市，不募資、不發行新股，核心是推進上市進程，快速取得上市公司身分。尤其已實現盈利，短期無大額資金需求。

操作層面，東風公司上市平台，即東風集團股份，將持有的嵐圖股份，派發給股東；同時，東風全資子公司「東風投資」，支付現金，收購集團之外的H股股份。交易完成後，東風集團股份，將從港交所退市。

張毅認為，受傳統燃油車業務等拖累，東風集團股份估值長期偏低，融資功能受限。因此推動高增長的新能源資產嵐圖上市，集團可以實現優質資產資本化。

嵐圖汽車上市後，東風公司仍是第一大股東，持股58.45%，加上東風資管、武漢沃雅的，合計控制69.47%的投票權。

招股書稱，此次上市將幫助東風公司集中力量發展新能源汽車產業，整合優質資源向戰略性新興產業集中。

