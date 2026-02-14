將於2月敲定！字節將出售沐瞳 金額1906億元

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
字節跳動近日傳出將要把沐瞳出售給沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）下屬Savvy Games Group公司，交易價格高於60億美元，預計二者將於今年2月簽署股權收購協定（SPA）。（路透）
字節跳動傳出將出售旗下遊戲公司─沐瞳科技給沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）下屬Savvy Games Group公司，交易價格高於60億美元（新台幣1,906億元），預計雙方將於今年2月簽署股權收購協定（SPA）。

分析指出，字節過去幾年在遊戲業務投入巨大，但回報不如預期，2023年已開始整頓遊戲板塊。出售沐瞳代表字節將繼續把資源集中到更確定性的方向，例如 AI、雲計算、核心內容平台的抖音。

21世紀經濟報導，目前沐瞳主體及「Mobile Legends: Bang Bang」（決勝巔峰，簡稱MLBB）已確認在購買範圍內，其餘被收購的專案還包括上海工作室的俯視角射擊遊戲「頭號禁區」、一個ARPG競技遊戲、一個PC端動作遊戲、一個PvPvE休閒競技遊戲、一個DC IP的Team RPG「代號A02」、廣州Lighthouse工作室等。

此外於2024年出任沐瞳CEO及字節跳動遊戲業務（朝夕光年）負責人的張雲帆將留在字節。

2021年，字節跳動以40億美元估值收購沐瞳科技，彼時沐瞳科技旗下MLBB已成為東南亞市場龍頭多人線上戰術競技遊戲（MOBA），構建成熟且穩定的手遊及電競產業生態。

但2023年後，字節跳動就多次被曝正在考慮出售沐瞳相關業務。2025年11月底至2026年1月，字節多次被曝正與沙烏地阿拉伯主權財富基金PIF旗下Savvy Games Group公司就出售沐瞳一事展開談判，標價不低於50億美元。

彼時，字節內部人士表示，當時雙方尚未簽署正式的交易協定，且談判中的金額也與媒體報導不符。此外，沐瞳團隊並不會如報導中所言前往沙國辦公，團隊人員不會離開大陸，管理層也沒有變化。

今年1月25日，沐瞳科技在MLBB世界總決賽M7上宣布，下一屆總決賽（M8）將於2027年在土耳其舉辦。這是MLBB賽事首度進入歐洲，也被視作沐瞳科技進軍歐洲市場的標誌。

如今，與沙烏地阿拉伯買方的談判傳出新的動態，或許也預告該項出售將快速落地。

字節跳動 沙烏地阿拉伯 團隊

