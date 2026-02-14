快訊

小年夜必看5禁忌、4習俗！開運要吃「這碗」 1動作千萬別做：恐把財運搗碎

中科院嘉義i029工地鷹架突倒塌 5名工人高空墜落…骨折輕重傷送醫

經典賽／打線12安串回6分 中華隊熱身賽2連勝雄鷹

聽新聞
0:00 / 0:00

比亞迪和吉利汽車 入圍競購日產墨西哥工廠終選名單

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
比亞迪和吉利汽車，入圍競購日產墨西哥工廠終選名單。圖為電動車製造商比亞迪（BYD）LOGO。（路透）
比亞迪和吉利汽車，入圍競購日產墨西哥工廠終選名單。圖為電動車製造商比亞迪（BYD）LOGO。（路透）

包括比亞迪和吉利在內的大陸汽車製造商，已進入競購日產賓士位於墨西哥工廠的最終競爭名單。知情人士透露，在美國關稅導致墨西哥汽車工廠關閉與裁員加劇的背景下，大陸正試圖在墨西哥建立新的製造支點，此舉可能改變當地長期由美歐及日本車企佔據優勢的競爭格局。

分析指出，受美國川普政府關稅政策影響，墨西哥當地的汽車產業正面臨困境。而墨西哥在美政府施壓下宣布今年1月起大幅提高對大陸生產汽車等的關稅，這也促使大陸車企尋求在當地確保生產基地。

日產該工廠是與德國賓士集團的合資工廠。路透報導，最初有9家公司表達了收購意向，最終入圍的除比亞迪和吉利汽車外，還有越南新興EV廠商「VinFast」。

墨西哥已成為大陸車企重要出口市場。諮詢機構 AutoForecast Solutions 估算，大陸品牌市占已從 2020 年的零提升至去年的10%。墨西哥年汽車銷量約 150 萬輛。

IT之家報導，墨西哥汽車產業高度依賴美國市場。墨西哥汽車工業協會 AMIA 數據顯示，2024 年墨西哥生產 400 萬輛乘用車，其中 280 萬輛銷往美國。自去年 3 月美國對墨西哥製造汽車徵收 25% 關稅以來，產業持續承受壓力。

位於墨西哥中部阿瓜斯卡達特斯的日產賓士工廠 2017 年投產，即將關閉。業內人士表示，多重因素導致停產，美國關稅成為最後一擊。

賓士在該廠生產 GLB 車型（七人座的休旅車），目前計畫將產能轉移至匈牙利，以便以更低關稅向美國出口。賓士未明確說明是否與關稅有關，僅透露現款 GLB 車型生產周期結束。

日產在該廠生產英菲尼迪（Infiniti） QX50 與 QX55，兩款車型銷量低迷，目前已決定停產。日產表示，關閉工廠反映「更廣泛的戰略調整」。在全球重組過程中，日產還將關閉墨西哥城外另一座工廠。

對於大陸車企而言，墨西哥被視為拓展拉丁美洲市場的關鍵樞紐。阿瓜斯卡達特斯州政府表示，九家表達興趣的車企大多生產混動和電動車型，主要面向墨西哥及拉美市場。

收購阿瓜斯卡達特斯工廠無需獲得墨西哥政府批准。該廠年產能 23 萬輛，配備熟練勞動力及完善運輸基礎設施。

墨西哥 美國 日產

延伸閱讀

高鐵、地鐵、電動車…紐時記者駐華24年：常感覺生活在未來

特斯拉中國1月銷量暴跌45% 三年來最慘

比亞迪提訴川普政府 要求退還所有繳納關稅

寧德時代市占率再度稱霸全球！前五大排名中國電池商就佔了4席

相關新聞

不公平補貼及低於市價在美銷售 美對陸石墨關稅飆至160%以上

美國商務部11日最終確認，對從大陸進口的石墨加徵超160％的雙反關稅，理由是這些關鍵電池材料受到所謂「不公平補貼」，以及...

比亞迪和吉利汽車 入圍競購日產墨西哥工廠終選名單

包括比亞迪和吉利在內的大陸汽車製造商，已進入競購日產賓士位於墨西哥工廠的最終競爭名單。知情人士透露，在美國關稅導致墨西哥...

中國消費信心待振 專家估CPI全年成長率0.7%左右

中國消費信心疲弱不振，1月消費者物價指數（CPI）年增率僅0.2%。專家評估，中國CPI全年年增率落在0.7%左右；生產...

跨界投入、騰籠換鳥 中外車企加速布局機器人賽道

2026年初，特斯拉、奇瑞汽車、現代汽車、賽力斯等中外主流車企不約而同致力機器人賽道，特斯拉甚至不惜停產多款主銷車型，將...

大陸系統重要性銀行名單出爐：21家入選 浙商銀行首入圍

為構建覆蓋全面的宏觀審慎管理體系，強化系統重要性金融機構監管，中國人民銀行、國家金融監督管理總局近期開展2025年度系統...

螞蟻阿福沖上蘋果App Store中國區第一 前四皆阿里、字節、騰訊AI應用

春節臨近，大陸多家互聯網大廠主導的「紅包大戰」持續升溫。蘋果App Store中國區免費榜14日顯示，螞蟻阿福因推出「新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。