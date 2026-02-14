比亞迪和吉利汽車 入圍競購日產墨西哥工廠終選名單

包括比亞迪和吉利在內的大陸汽車製造商，已進入競購日產賓士位於墨西哥工廠的最終競爭名單。知情人士透露，在美國關稅導致墨西哥汽車工廠關閉與裁員加劇的背景下，大陸正試圖在墨西哥建立新的製造支點，此舉可能改變當地長期由美歐及日本車企佔據優勢的競爭格局。

分析指出，受美國川普政府關稅政策影響，墨西哥當地的汽車產業正面臨困境。而墨西哥在美政府施壓下宣布今年1月起大幅提高對大陸生產汽車等的關稅，這也促使大陸車企尋求在當地確保生產基地。

日產該工廠是與德國賓士集團的合資工廠。路透報導，最初有9家公司表達了收購意向，最終入圍的除比亞迪和吉利汽車外，還有越南新興EV廠商「VinFast」。

墨西哥已成為大陸車企重要出口市場。諮詢機構 AutoForecast Solutions 估算，大陸品牌市占已從 2020 年的零提升至去年的10%。墨西哥年汽車銷量約 150 萬輛。

IT之家報導，墨西哥汽車產業高度依賴美國市場。墨西哥汽車工業協會 AMIA 數據顯示，2024 年墨西哥生產 400 萬輛乘用車，其中 280 萬輛銷往美國。自去年 3 月美國對墨西哥製造汽車徵收 25% 關稅以來，產業持續承受壓力。

位於墨西哥中部阿瓜斯卡達特斯的日產賓士工廠 2017 年投產，即將關閉。業內人士表示，多重因素導致停產，美國關稅成為最後一擊。

賓士在該廠生產 GLB 車型（七人座的休旅車），目前計畫將產能轉移至匈牙利，以便以更低關稅向美國出口。賓士未明確說明是否與關稅有關，僅透露現款 GLB 車型生產周期結束。

日產在該廠生產英菲尼迪（Infiniti） QX50 與 QX55，兩款車型銷量低迷，目前已決定停產。日產表示，關閉工廠反映「更廣泛的戰略調整」。在全球重組過程中，日產還將關閉墨西哥城外另一座工廠。

對於大陸車企而言，墨西哥被視為拓展拉丁美洲市場的關鍵樞紐。阿瓜斯卡達特斯州政府表示，九家表達興趣的車企大多生產混動和電動車型，主要面向墨西哥及拉美市場。

收購阿瓜斯卡達特斯工廠無需獲得墨西哥政府批准。該廠年產能 23 萬輛，配備熟練勞動力及完善運輸基礎設施。