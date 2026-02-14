快訊

中國消費信心待振 專家估CPI全年成長率0.7%左右

中央社／ 台北14日電
顧客在海口一家島內居民日用消費品免稅店購物。 新華社
中國消費信心疲弱不振，1月消費者物價指數（CPI）年增率僅0.2%。專家評估，中國CPI全年年增率落在0.7%左右；生產者物價指數（PPI）年增率有望在年中轉正。

中國國家統計局最新統計資料顯示，1月CPI年增率0.2%；1月PPI年減率1.4%，從2022年10月迄今，連續40個月負成長。

首席經濟學家論壇微信公眾號14日刊載國盛證券首席經濟學家熊園的分析文章。

熊園於文中表示，受到春節錯位影響（指去年農曆春節落在1月、今年在2月），推估2月CPI年增率將反彈，達到0.8%左右；CPI全年年增率落在0.7%左右。

他認為，2月核心CPI年增率將呈現偏強態勢，原因在於黃金珠寶價格提供重要支撐、官方「以舊換新」政策拉動家用器具、通信工具等價格成長，旅遊與醫療、教育服務等服務價格可能溫和上漲。

熊園指出，1月PPI跌幅收斂0.5個百分點，推估2月將進一步地收斂，全年年增率落在-0.4%左右；第2季、年中前後時間，PPI年增率有望轉正，主要原因在於煤炭、螺紋鋼、原油、銅、碳酸鋰、生豬等6類商品價格走勢符合預期。

東方金誠研究發展部執行總監馮琳在界面新聞11日報導中表示，目前物價漲幅偏低，根本原因在於中國房地場市場調整逾4年，民眾財富縮水、消費信心不足，預期今年物價水準偏低格局延續，CPI全年年增率落在0.5%左右。

東方金誠首席宏觀分析師王青彼時指出，房地產市場調整、消費不振等導致需求低迷，目前宏觀經濟「供強需弱」格局未出現根本性改變跡象，工業品價格走勢偏弱。

