跨界投入、騰籠換鳥 中外車企加速布局機器人賽道

2026年初，特斯拉、奇瑞汽車、現代汽車、賽力斯等中外主流車企不約而同致力機器人賽道，特斯拉甚至不惜停產多款主銷車型，將汽車產線「騰籠換鳥」，轉型改造成生產機器人的產線。

分析認為，車企跨界具身智慧賽道，不再被認為是「不務正業」。在經歷新能源化轉型後，全球汽車行業頭部企業的智慧化轉型正超越傳統汽車的定義局限，車企及相關汽車零部件企業希望透過發展具身智慧業務重新定義自身價值，一場深度融合「車、人、機器」的傳統產業變革，正在汽車產業鏈持續演進。

上海證券報報導， 2026年安徽蕪湖春晚的彩排現場，來了一位特殊的「主持人」，奇瑞汽車旗下墨甲機器人序列的「蕪優」智警R001。它將是此次春晚的主持人之一，還會與演員合作，參與演繹小品「有你，真好」，成為境內車企首個登上春晚舞台並完整參演小品的人形機器人。

「蕪優」智警R001已經被不少蕪湖市民所熟悉，2026年1月10日，「蕪優」智警R001在蕪湖市區的路口上班，成為蕪湖「智慧警務」落地的重要標誌。

奇瑞汽車有關負責人介紹，「蕪優」智警R001在接入交通信號系統後與交警協同工作，不僅能複刻指揮手勢，引導車輛有序通行，還可自動識別非機動車交通違法行為。在生產環節，奇瑞的機器人和汽車，實現了供應鏈資源的複用，多家供應鏈企業同時給奇瑞的汽車和機器人業務供應零部件。

天眼查工商信息顯示，智元機器人、伯特利等近日入股新成立的奇瑞汽車旗下墨甲機器人，具身智慧已被業內視為奇瑞汽車新的增長曲線。奇瑞汽車董事長尹同躍表示，2026年奇瑞汽車將進一步推進布局人形機器人等前沿領域。

他指出，作為全球首個完成歐盟軟硬體雙認證的人形機器人，奇瑞墨甲機器人已進入30多個國家，覆蓋工廠巡檢、展廳服務、家庭陪護等100多個場景。

憑藉與華為合作問界品牌，實現新能源車銷量大幅增長的賽力斯，近期也在致力具身智慧業務。賽力斯已在上海自由貿易試驗區臨港新片區註冊，成立上海賽力斯鳳凰技術，註冊資本人民幣5000萬元。新公司由賽力斯旗下重慶鳳凰技術全資持股，經營範圍聚焦智慧型機器人研發、人工智慧基礎軟體發展、人工智慧理論與演算法軟體發展、新能源汽車電附件銷售等前沿領域。

賽力斯有關負責人介紹，旗下子公司重慶鳳凰技術，已於2025年第 4季與北京火山引擎科技簽署「具身智慧業務合作框架協定」。根據協定，賽力斯鳳凰與火山引擎將圍繞「面向多模態雲邊協同的智慧型機器人決策、控制與人機增強技術」項目協同攻關，構建「技術研發—場景驗證」閉環機制，共築技術底座與協作基礎。

業內專家分析，未來賽力斯將形成「雙輪驅動」的發展路線，一方面繼續加強與華為的合作，透過問界品牌保持現金流和利潤；另一方面透過「鳳凰」和字節跳動旗下的火山引擎合作，在具身智慧領域打開新的增長空間。

特斯拉中國有關人士表示，第三代特斯拉人形機器人將於2026年亮相，預計年產百萬台。同時特斯拉美國弗里蒙特工廠的Model S/X生產線將改為人形機器人產線，預計2026年底前啟動量產，最終規劃年產能為100萬台。

特斯拉副總裁陶琳介紹，特斯拉第三代機器人相比第二代有顯著提升，特別是在手部的靈巧性方面。特斯拉人形機器人是通用型機器人，透過不同的訓練即可適應工廠或家庭場景。

韓國現代汽車集團也在加速推動機器人的有效應用。計畫自2026年起，在美國工廠部署人形機器人執行多種作業，以期大幅降低汽車生產成本。受美國關稅政策影響，現代汽車北美核心業務的盈利能力有所下滑。在擴大本地生產的同時，現代汽車計畫未來在生產線部署超過3萬台機器人以增強市場競爭力。

同時，現代汽車還在積極引進「阿特拉斯」機器人，一款利用「物理AI」實現自主移動的人形機器人。「阿特拉斯」由2021年被現代汽車收購的美國波士頓動力公司開發。「阿特拉斯」最早將於2026年9月開始陸續進駐現代汽車工廠。到2028年，「阿特拉斯」年產量有望達到3萬台。

跨界生產機器人的趨勢正從整車企業擴散至上游產業鏈企業，包括拓普集團、寧波華翔、伯特利、均勝電子、金固股份、中鼎股份、敏實集團等汽車零部件公司，近期都在積極拓展具身智慧業務。

靈巧手公司臨界點（AGILINK）2月10日宣布完成新一輪人民幣數億元融資，產業投資方中包括汽車零部件公司均勝電子。公開信息顯示，臨界點的前身是智元機器人的靈巧手部門，已連續完成三輪融資，法定代表人由智元機器人董事長鄧泰華擔任。

均勝電子有關負責人介紹，具身智慧將成為公司未來業務增長的第二曲線。均勝電子已發布機器人頭部總成、胸腔及底盤總成、感測器套件、能源管理、輕量化機甲等系列產品，基本完成具身智慧型機器人的核心部件布局。在工業場景落地方面，人形機器人已在均勝電子寧波工廠進行場景訓練。

寧德時代也布局機器人相關智慧化業務。2月9日，地平線機器人與寧德時代旗下子公司時代智慧簽署戰略合作協定。雙方將聚焦新能源汽車智慧化升級需求，以「高智慧、高安全的智慧出行體驗」為目標，為全球整車企業與終端使用者提供智慧化出行體驗。

另外，全球首條實現人形具身智慧型機器人規模化落地的新能源動力電池PACK生產線，近期已在寧德時代的中州基地正式投入運行。這款名為「小墨」的人形機器人，已能精準完成電池包下線前帶有高壓風險的最終功能測試工序。