大陸系統重要性銀行名單出爐：21家入選 浙商銀行首入圍

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國人民銀行、國家金融監督管理總局近期開展2025年度系統重要性銀行評估，認定21家境內系統重要性銀行，其中國有商業銀行6家、股份制商業銀行10家、城市商業銀行5家。與2023年發布的境內系統重要性銀行名單相比，本次新增浙商銀行。新華社

為構建覆蓋全面的宏觀審慎管理體系，強化系統重要性金融機構監管，中國人民銀行、國家金融監督管理總局近期開展2025年度系統重要性銀行評估，認定21家境內系統重要性銀行，其中國有商業銀行6家、股份制商業銀行10家、城市商業銀行5家。與2023年發布的境內系統重要性銀行名單相比，本次新增浙商銀行。

界面新聞報導，按系統重要性得分從低到高分為五組。第一組11家，包括中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、廣發銀行、浙商銀行、上海銀行；第二組4家，包括興業銀行、中信銀行、浦發銀行、中國郵政儲蓄銀行。

第三組2家，包括交通銀行、招商銀行；第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行；第五組暫無銀行進入。

系統重要性銀行名單上一次公布是2023年，2024年第2季央行貨幣政策報告中曾提到，持續完善系統重要性金融機構監管框架，研究修訂系統重要性銀行評估方法。

值得注意的是，與上一次系統重要性銀行名單相比，這次系統重要性銀行名單從20家增加至21家。浙商銀行首次入圍系統重要性銀行。另外，興業銀行從第三組降至第二組。

上海金融與發展實驗室副主任董希淼表示，浙商銀行首次入選系統重要性銀行，將帶來正面影響。入選名單本身就向市場傳遞出「規模較大、地位重要」的積極信號，有助於提升其在客戶、投資者和同業中的信譽和品牌形象。

作為總部位於浙江的全國性股份制銀行，浙商銀行入選將強化在區域金融體系中的核心地位。這代表在未來區域重大項目中，將被視為更可靠的合作夥伴，將能在地方政府和監管部門中獲得更多重視。

董希淼分析，其次，入選代表更嚴的監管與更高的要求。根據規定，入選銀行必須滿足更高的資本和槓桿率要求，並制定恢復與處置計劃。這將對其資本充足率帶來一定壓力，引導更加注重資本集約型發展。入選還將對浙商銀行公司治理、風險管理等提出更嚴格要求。這要求浙商銀行必須投入更多資源來完善內控和風控體系。

有關部門負責人曾表示，系統重要性銀行規模大，業務複雜性高，與其他金融機構關聯性強，在金融體系中提供關鍵服務，穩健經營關係到金融體系的整體穩定。

金融機構 中國人民銀行 規模

