螞蟻阿福沖上蘋果App Store中國區第一 前四皆阿里、字節、騰訊AI應用

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
螞蟻阿福沖上蘋果App Store中國區第一。錢江晚報
螞蟻阿福沖上蘋果App Store中國區第一。錢江晚報

春節臨近，大陸多家互聯網大廠主導的「紅包大戰」持續升溫。蘋果App Store中國區免費榜14日顯示，螞蟻阿福因推出「新用戶領16.8元支付寶紅包」活動升至第一，超過千問。活動原定截止2月11日，現延長至2月16日除夕。

榜單前四被大廠AI應用包攬，其中螞蟻阿福、千問屬於阿里，豆包則屬於字節跳動，元寶屬於騰訊。紅包戰方面，1月25日元寶宣布投入人民幣10億元，2月2日千問追加人民幣30億元，加上文心一言人民幣5億元及豆包春晚合作，四巨頭春節紅包投入已超人民幣45億元。

快科技報導， 在現金紅包、免單活動等刺激下，各家AI應用下載量快速攀升。蘋果App Store中國區免費應用榜14日顯示，螞蟻阿福升至第一，超過千問。螞蟻阿福登頂的主要原因，在於推出支付寶紅包活動，新用戶可領取人民幣16.8元支付寶紅包。

螞蟻阿福表示，考慮到部分使用者尚未回家，未能幫長輩領取健康紅包，決定將活動時間延長至2月16日除夕夜，2月11日至2月16日期間，新註冊用戶均可領取人民幣16.8元紅包。

鈦媒體報導，為了快速佔領用戶的心智壁壘，螞蟻阿福除了承諾「問答無廣告」外，選擇了最傳統的行銷手段：撒錢。螞蟻集團CEO韓歆毅曾透露，螞蟻在阿福推廣上已投入「小幾個億」，並計畫2026年繼續飽和式投放，直至實現用戶自傳播。

但單純的撒錢買不來信任，為了解決深層的醫療公信力疑慮，螞蟻還將重金投向「看不見」的底層建設，例如邀請超千位頂尖名醫開設AI分身；與多地官方機構合作，例如重慶「渝小健」、廣州「穗小伊」等城市級醫療智慧體入駐阿福；還有浙江國家醫療人工智慧基地，為阿福專業醫療大模型提供技術與資源支援，透過可核驗的醫生背書和官方合作構建信任壁壘。

截至2026年初，螞蟻阿福月活用戶已超過3000萬，其中約55%來自三線及以下城市，老年用戶占比約為三分之一。這也與大陸基層醫療的真實需求高度重合：最需要健康認知輔助的人，恰恰是那些對互聯網最不熟練、對資訊甄別最無力的人。

在生命健康這一關乎人類終極福祉的領域，中美不約而同地加速擁抱AI。2025年12月，螞蟻推出AI健康助手獨立應用「阿福」，聚焦健康諮詢、報告解讀與健康檔案管理，並強調無廣告干擾與專業邊界。

一個月後，OpenAI發布ChatGPT Health，又以約1億美元收購AI醫療初創公司Torch，這家被外界視為「美版阿福」的團隊，核心能力在於將分散的個人健康數據，整合為可被大模型持續調用的統一健康記憶。幾乎同一時間，Anthropic 也宣布AI產品Claude開始支持接入使用者健康記錄與健身數據。

螞蟻 紅包 人民幣

