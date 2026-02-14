價格戰廝殺波及 美團2025年虧損達千億元

中國電子商務平台美團發布盈利預警，預估去年虧損約人民幣233億元至243億元（約新台幣1048億元至1093億元），虧損原因在於行業價格戰等非理性競爭、加大海外業務投入。

美團昨天在港交所發布盈利預警公告。這份公告指出，預期截至2025年12月31日止，2025年度錄得虧損約233億元至243億元；2024年度則是錄得溢利約358億元。

美團指出，2025年度預期虧損，主要是由於核心本地商業分部從2024年度約524億元的經營溢利，轉為2025年度約68億元至70億元的經營虧損，同時集團加大海外業務投入。

美團提到，為了應對2025年度行業空前激烈競爭，集團戰略性地加大對整個生態體系的投入，增強核心優勢、推動可持續成長。

主要措施包括在消費者端強化行銷推廣力道、提升品牌影響力及價格競爭力、持續提高使用者交易活躍度與黏著度；在配送端增加騎手激勵、豐富騎手權益以保障服務品質與提升使用者體驗；在商戶端持續積極投入資源。

美團坦言，受到持續競爭影響，虧損趨勢預計在2026年第1季延續；不過截至該次公告發布日期，集團經營狀況維持穩健與正常，集團擁有充足現金支撐業務的穩健發展。

美團虧損在去年第3季露出端倪。報告顯示，美團去年第3季實現營收954.88億元，僅年增2%；經調整後淨虧損達160.10億元。去年第3季銷售成本年增23.7%、銷售及行銷開支年增91%。

美團執行長王興在去年第3季財報電話會上表示，美團會專注於做正確的事，服務好消費者、商家和騎手，有信心捍衛即時零售市場地位；當競爭持續，美團會投入必要資源，確保規模優勢以及在服務體驗與營運效率上的優勢。