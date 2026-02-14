不公平補貼及低於市價在美銷售 美對陸石墨關稅飆至160%以上

美國商務部11日最終確認，對從大陸進口的石墨加徵超160％的雙反關稅，理由是這些關鍵電池材料受到所謂「不公平補貼」，以及以「低於公平市場價格」在美銷售。

觀察者網引述美國商務部下屬機構國際貿易管理局（ITA）網站報導，該機構在一份聲明中宣布，將對來自大陸特定企業的進口石墨徵收93.5%的反傾銷稅，對其他所有大陸出口商徵收102.72%的反傾銷稅。

同時，美國還將對所有從大陸進口的石墨徵收66.82%至66.86%的反補貼稅。

日經亞洲指出，最終關稅從最開始的3%大幅躍升至160%以上，但相較於去年5月起被特別徵收超過700％關稅的兩家大陸公司而言，稅率大幅下降。

聲明提到，美國國際貿易委員會（ITC）正進行「損害認定」，預計將於3月就此議題投票。一旦最終確定，這些關稅將影響價值達3.47億美元（2023年數據）的進口貨物。

聲明還稱，此次雙反關稅的申訴方是由美國多家活性陽極材料生產商組成的臨時請願聯盟。

日經亞洲、加新社報導，聯盟成員、美國生產商Novonix首席執行官奧克朗利對最終決定表示歡迎。他聲稱，這代表著「恢復美國市場公平競爭」的關鍵一步，可以加速美國製造業投資以及增加高質量就業崗位。他還抹黑中企進行「貿易扭曲」。

該聯盟在2024年12月遞交申請，要求美國政府調查大陸公司，最初希望加稅920%。

去年7月，美國商務部初步決定，將對大陸石墨加徵反傾銷稅，當時大陸外交部發言人林劍回應指出，中美經貿合作的本質是互利共贏，希望美方切實遵守市場經濟規則，維護中美經貿關係健康穩定發展。

隨著全球經濟向低碳化和電氣化轉變，石墨作為基礎材料的重要性和需求量正在急劇上升。美國國際能源署（IEA）的預測顯示，到2040年，全球對石墨資源的需求量將達到1602.3萬噸，這一數字將是2021年需求水平的四倍之多。

大陸並不是全球石墨儲量最高的國家，但卻是當前世界上最大的石墨生產國與出口國。大陸生產全球大部分的石墨，美國59%的天然石墨和68%的人造石墨進口依賴大陸。數據顯示，美國2024年進口近18萬噸石墨產品，其中約三分之二來自大陸。

值得一提的是，美國政府在此之前已經應各行業要求，多次推遲了對大陸石墨加徵關稅的日期。2024年9月27日，美國對華加徵的301關稅正式生效，涉及產品中不包括石墨。按照美國政府的說法，對大陸石墨加徵的25％關稅，將被推遲至2026年才開始生效。

去年7月，美方初步決定加稅後，特斯拉當日的股價跌幅一度達0.7%。彭博指出，特斯拉及主要電池供應商日本松下等公司曾試圖阻止這一裁定，它們稱，美國本土石墨產業在質量與產能方面均無法滿足需求，因此供應鏈仍需依賴大陸進口。