陸1月新增人民幣貸款4.71兆遜於預期 社融規模增量7.22兆創歷史新高

大陸1月信貸增長致力實現「開門紅」，然而新增貸款表現差強人意。中國人民銀行（大陸央行）公佈金融數據，1月新增貸款人民幣4.71兆元，遜於市場預期的人民幣5兆元，並創4年來同期新低，反映家庭和企業借貸需求仍較弱。但在政府債券帶動下，社會融資規模增量人民幣7.22兆元，創歷史新高。

新浪財經報導，民生銀行首席經濟學家溫彬指出，1月為傳統信貸大月，在「早投放、早收益」的訴求下，前期項目儲備在年初集中釋放；「十五五」開局背景下，重大專案密集落地帶動專案貸款加大投放，今年第1季基建領域貸款審批節奏明顯加快，投放量與上年相比實現較大幅度增長。

此外，春節前企業支付採購款、供應鏈和專案進度款結算、員工薪酬獎金發放等用款需求也提前釋放，均支撐1月信貸增量處於高位。

不過，人民幣4.71兆元的貸款增量與去年同期相比，少了人民幣4200億元。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，主因是當前投資和消費較弱，企業和居民貸款需求仍顯乏力，同時，1月各類穩增長政策落地效果尚不明顯，對貸款需求的撬動和提振作用仍較為有限。

在政府債券帶動下，社會融資規模增量人民幣7.22兆元，創歷史新高。1月廣義貨幣供應（M2）餘額人民幣347.19兆元，年增9%，高於預期的8.4%，與上月相比提高0.5個百分點。狹義貨幣總計數（M1）餘額人民幣117.97兆元，年增4.9%。社會融資規模增量為人民幣7.22兆元，較上年同期增加1,662億元。

人民幣貸款餘額貸款為人民幣276.62萬億元，年增6.1%，略低於預期。

第一財經日報報導，從1月數據來看，信貸總量平穩增長，需求端顯現回暖動能。業內專家表示，中共中央經濟工作會議強調2026年要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，開年以來金融體系加大信貸投放力度，需求端也有多方面有利條件支撐信貸平穩增長。

此外重大專案密集落地帶動專案貸款加大投放。多家銀行反映，今年第1季基建領域貸款審批節奏明顯加快，投放量與上年相比實現較大幅度增長。

企業貸款致力提質，支援實體經濟成色更足。分部門來看，1月企業貸款新增人民幣4.45兆元，其中企業中長期貸款增加人民幣3.18兆元，占比超七成，為製造業和新興產業等重點領域提供了有力的中長期資金支援。

專家表示，節前消費活力釋放支撐個人貸款平穩增長。臨近春節，年貨採買、家裝換新、文旅出行等多元化消費需求集中釋放，對個人貸款增長拉動效應凸顯。1月住戶貸款增加人民幣4565億元，其中，短期貸款增加人民幣1097億元，中長期貸款增加人民幣3469億元。

市場也關注1月M2與M1年增率的「剪刀差」也降低到4.1個百分點，較2025年12月的4.7個百分點大幅下降，顯示經濟出現回穩跡象。

專家解釋，若「剪刀差」擴大，代表企業多選擇將資金存進銀行，而非投資，反映出經濟下滑背景下，企業投資意願下降。反觀「剪刀差」的收窄，則反映出企業的活期存款在減少，企業投融資活動活躍，折射出經濟回溫趨勢態勢。