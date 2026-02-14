快訊

老婆熟睡他偷偷做1事「遭地獄惡犬露牙齦狠瞪」 260萬人笑翻：不准拍我媽！

蔣萬安分享情人節「撩妹語錄」：自己看了都有點不好意思

人妻求助…婆婆要求「初三再回娘家」 過來人曝1招回絕：早做早享受

為川習會鋪路?阿里百度被列為軍方企業又撤回

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國五角大廈發生罕見的行政「髮夾彎」，在發布最新的大陸涉軍企業名單（1260H清單）僅約一小時後，無預警撤回該文件。這份文件是將電子商務龍頭阿里巴巴多家指標性陸企納入。圖為阿里巴巴集團北京總部資料照片。中新社
美國五角大廈發生罕見的行政「髮夾彎」，在發布最新的大陸涉軍企業名單（1260H清單）僅約一小時後，無預警撤回該文件。這份文件是將電子商務龍頭阿里巴巴多家指標性陸企納入。圖為阿里巴巴集團北京總部資料照片。中新社

美國五角大廈發生罕見的行政「髮夾彎」，在發布最新的大陸涉軍企業名單（1260H清單）僅約一小時後，無預警撤回該文件。這份文件是將電子商務龍頭阿里巴巴、搜尋引擎巨擘百度及電動車大廠比亞迪等多家指標性陸企納入。

美國國防部之後表示，該文件公開查閱後收到一封要求撤回的機構來信，也沒有進一步交代撤回的詳情。彭博則引述國防部的回應稱，目前沒有任何可宣布。

原本被列入名單的除了阿里之外、還有比亞迪、百度及速騰聚創科技、TP-Link。另外，也把12家公司從名單移除，包括長江存儲及中海油等。

在名單公布之時，阿里回應指出，把阿里列入第1260H條清單的提議毫無依據，公司並非大陸軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。對於任何試圖歪曲公司形象的行為，將採取一切可行的法律行動。

該名單為美國國防部的「1260H名單」，名單本身未對大陸企業正式實施制裁，但根據一項新法律，未來數年美國國防部將不再與名單上的公司簽訂合約或進行採購。

目前名單已包括多家大陸大型企業，例如騰訊及寧德時代。

路透13日引述兩名消息人士透露，美國指控部分陸企協助大陸軍方，因此最快將於13日將阿里巴巴等一系列公司列入美方的「大陸涉軍企業」名單，該名單為美國國防部的1260H清單。

路透報導，這份名單並不代表正式對這些大陸公司實施制裁，但會向美國政府機構的供應商傳達美國軍方對這些公司的「看法」。

早先於2025年11月，外媒報導，阿里巴巴、百度等中企傳出可能會遭列入1260H清單的消息，阿里巴巴當時回應，將阿里巴巴列入第1260H條清單的提議毫無依據，阿里巴巴並非大陸軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。

該公司進一步指出，阿里巴巴的業務與美國軍事採購無關，即使列入第1260H條清單，也不會影響在美國乃至全球正常展開業務。

美國國防 國防部 陸企 百度

延伸閱讀

特斯拉中國1月銷量暴跌45% 三年來最慘

比亞迪提訴川普政府 要求退還所有繳納關稅

寧德時代市占率再度稱霸全球！前五大排名中國電池商就佔了4席

比亞迪1月在德銷量 比特斯拉多1倍

相關新聞

陸商業航太產業衝刺IPO 今、明兩年將迎密集上市潮

今年以來，大陸商業航太企業IPO進程持續加速。火箭領域的藍箭航太、中科宇航、天兵科技、星河動力、星際榮耀，以及衛星領域的...

陸70城房價 1月跌幅趨緩

大陸國家統計局昨（13）日公布，1月全大陸70個大中城市房價數據，大陸國家統計局城市司首席統計師王中華解讀，1月70個大...

A股封關…三指數蛇年風光 人民幣升值5.1%

蛇年A股昨（13）日封關，三大指數集體下挫。滬指跌1.3%，收4,082點，失守4,100點，不過三大指數蛇年年線收紅，...

陸1月新增人民幣貸款4.71兆遜於預期 社融規模增量7.22兆創歷史新高

大陸1月信貸增長致力實現「開門紅」，然而新增貸款表現差強人意。中國人民銀行（大陸央行）公佈金融數據，1月新增貸款人民幣4...

為川習會鋪路?阿里百度被列為軍方企業又撤回

美國五角大廈發生罕見的行政「髮夾彎」，在發布最新的大陸涉軍企業名單（1260H清單）僅約一小時後，無預警撤回該文件。這份...

安世案裁決出爐 大陸商務部稱半導體供應鏈穩定是當務之急

荷蘭法院下令針對晶片製造商安世半導體被指管理不善展開調查。大陸商務部對此強調，當務之急是要恢復全球半導體供應鏈穩定暢通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。