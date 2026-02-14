經濟疲軟企業裁員 中國失業洪流牽動跨世代人心

曾幾何時，中國上班族和大學生眼中的中國，是「人人沒把握，處處有機會」的國度。但自2022年底疫情結束後，中國經濟距離昔日的榮景越來越遠，被裁員的中青年上班族，和找不到工作的大學畢業生，一同加入了失業的洪流，一時不知會流向何方。

老家在山東、今年33歲的光偉（化名），曾經是北京一家美術設計公司的中階主管，畫過不少線上遊戲及動畫的角色和場景。除了幫公司畫，也會私下接案賺外快，這在中國業界見怪不怪。這讓他在疫情前，一度擁有人民幣2.5萬元（約新台幣11.4萬元）上下的月收入，當時他才不過26歲。

用光偉的話說，當時還覺得挺「飄」的。但COVID-19疫情過後，他卻飄不起來了。

進入2023年，隨著「動態清零」防疫政策結束，他和身旁的所有人，都期盼著社會動起來、經濟好起來。然而，隨著中國經濟成長越來越疲弱，不景氣的寒風吹到了相關產業，讓他於公於私的接案量大減。硬撐了兩年，他的公司還是在2025年春節前關門了，自此陷入失業。

至今整整1年，光偉只能想辦法四處找案子接，無奈景氣走下坡，案子越來越少，搶案子的人卻越來越多，被「捲」得越來越難接。於是，他也和許多中國中青年人一樣，架起手機自拍桿或腳架，在公園裡、馬路上直播。

去年中，光偉更毅然決定從北京科技產業重鎮之一的上地，搬回山東老家，圖的是每個月省下幾千塊的房租，而且線上作業，只要有網路哪裡都能幹活。除了設法接案畫畫，也幫忙寫點文案，甚至用AI幫人代寫論文。

結果，光偉赫然發現，不論是北京，還是山東老家，公園裡只要是地方寬敞一點、光線明亮一點的地方，總是不乏直播主。尤其是山東老家的公園裡，直播主更是密密麻麻，大家都想靠開直播賺點錢。但他說，中國的直播也是「內捲」重災區，不但賺不了什麼錢，還不時會被網友開酸開罵，讓他一整天心情都好不起來。

光偉坦承，回到老家這將近半年算下來，他每月平均進帳還不到2500塊，而且時好時壞，曾經有過1個月內進帳才1000多塊的紀錄，讓他除了加入了「失業大軍」、「直播大軍」，也成為「啃老大軍」的一員，總讓他覺得除了人生大起大落，還有些愧對父母。

但光偉依然告訴記者，他依然相信，自己有一技之長，不會永遠找不到飯吃。只不過，當記者問到「你看還要多久才能找到飯吃」時，光偉也說不出個所以然，還反過來要記者幫他分析答案。

年輕人因為失業而鬱悶，看在中老年的父母親眼裡，心情也好不到哪裡去。

疫情前退休、住在北京西城區胡同裡的鄧叔（化名）就感嘆地說，他的女兒2024年下半年就被裁員，當時也就37歲，就因為35歲這個莫名其妙的求職門檻，加上景氣不佳，1年多來投的履歷沒有100件也有個70、80件，卻只有1家公司有回音，且月薪只有3300元，幾乎是她被裁員前的零頭。

鄧叔說，女兒有碩士學歷，是他和妻子花血本辛苦栽培出來的，好歹也進了中外合資企業當小主管。結果公司說裁員就裁員，「今天通知明天走人」，如今看到企業開出這麼低的工資，別說女兒深感屈辱，連他這個老父親也看不下去。

他感嘆，女兒的不少閨蜜，這兩年也面臨被裁員的命運，大家沒事不是交換失業心得及就業情報，就是討論省錢妙招，要不就是追劇。但靜下來的時候，他不只一次看到女兒偷偷抹眼淚。

但鄧叔提到，他的街坊鄰居和親友裡，不少人的孩子或孫子如今也面臨著失業。像是住在他斜對面的一戶人家，孩子2022年就大學畢業了，但只上了半年班公司就關門了，至今3年找不到理想工作，又不想送外賣，以至於整天在家不是打手遊，就是追劇看小說，父母親傷心透頂，卻無計可施。

他說，自己沒什麼文化，所以開了大半輩子的車，和老伴攢了錢除了生活，幾乎全都用來栽培女兒這根獨苗（獨生子女）了，結果搞到1年多找不到工作，再看到鄰居和親友家裡的很多孩子都有相同遭遇，不禁讓他和老伴懷疑「這到底是怎麼了」？

「養兒育女，反倒成了風險」，鄧叔感嘆，難怪現在的中國年輕人不但都不想結婚，連談戀愛都省了，除了不想給自己找麻煩，也不想給兒女找麻煩，「弄不好啃爹媽還不夠，還要來啃爺爺奶奶」。

連同不少失業的中年人在內，中國的就業問題，看來還牽動著老中青好幾代人的心。而這股失業的洪流，目前暫時還看不到盡頭。