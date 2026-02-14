2025年赴陸人次年增16.86% 低於疫情前

交通部觀光署統計資料顯示，去年全年赴陸人次323.75萬人次，年增16.86%，卻較COVID-19疫情前的2019年減少約2成，這與兩岸互動降溫、觀光禁團令、偏好日韓旅遊等有關。

赴陸港澳旅遊警示在2024年6月27日由大陸委員會調升為「橙色」，建議避免非必要赴陸港澳旅行。

在橙色警示持續發布情況下，去年赴陸人次呈現成長態勢，全年達323.75萬人次，年增16.86%；不過較疫情前的2019年減少19.94%。

赴陸港澳旅遊警示調升為橙色的背景為中共發布「懲獨22條」，大陸委員會（陸委會）提醒，對於民眾赴陸港澳人身安全構成威脅。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰對中央社表示，2025年全年赴陸人次較2024年增加；不過若是對比2019年，則是尚未恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

黃正聰認為，目前赴陸人次與疫情發生前有落差，原因包括兩岸互動降溫缺少話題性、台灣赴陸觀光禁團令、民眾對於日韓旅遊意願較高等。

黃正聰指出，政府發布赴陸港澳旅遊警示橙色為職責所在，中共發布懲戒台獨條款後，政府必須告知民眾相關風險，旅客究竟要不要赴陸，這始終是出於個人意願。

陸委會表示，去年在陸失聯、遭留置盤查或遭限制人身自由之案例人數較2024年成長約4倍，政府有義務提醒赴陸風險；但是要不要去，還是由個人自己決定。

赴陸港澳旅遊警示分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）等4級燈號。