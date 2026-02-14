快訊

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

63歲副總裁腦中風「沒有手腳無力和說話困難」醫揭一罕見症狀要當心

9天春節連假首日驚魂！國道3號蘭潭隧道8車連環撞「車上還有孕婦」

2025年赴陸人次年增16.86% 低於疫情前

中央社／ 台北14日電

交通部觀光署統計資料顯示，去年全年赴陸人次323.75萬人次，年增16.86%，卻較COVID-19疫情前的2019年減少約2成，這與兩岸互動降溫、觀光禁團令、偏好日韓旅遊等有關。

陸港澳旅遊警示在2024年6月27日由大陸委員會調升為「橙色」，建議避免非必要赴陸港澳旅行。

在橙色警示持續發布情況下，去年赴陸人次呈現成長態勢，全年達323.75萬人次，年增16.86%；不過較疫情前的2019年減少19.94%。

赴陸港澳旅遊警示調升為橙色的背景為中共發布「懲獨22條」，大陸委員會（陸委會）提醒，對於民眾赴陸港澳人身安全構成威脅。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰對中央社表示，2025年全年赴陸人次較2024年增加；不過若是對比2019年，則是尚未恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

黃正聰認為，目前赴陸人次與疫情發生前有落差，原因包括兩岸互動降溫缺少話題性、台灣赴陸觀光禁團令、民眾對於日韓旅遊意願較高等。

黃正聰指出，政府發布赴陸港澳旅遊警示橙色為職責所在，中共發布懲戒台獨條款後，政府必須告知民眾相關風險，旅客究竟要不要赴陸，這始終是出於個人意願。

陸委會表示，去年在陸失聯、遭留置盤查或遭限制人身自由之案例人數較2024年成長約4倍，政府有義務提醒赴陸風險；但是要不要去，還是由個人自己決定。

赴陸港澳旅遊警示分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）等4級燈號。

陸港 疫情

延伸閱讀

親自去註銷國籍不被受理 李貞秀嗆梁文傑：忘記自己是陸委會副主委？

影／李貞秀哽咽出示除籍證明 授權陸委會代辦放棄中國籍

李貞秀哽咽喊「陸配不是外人」 授權陸委會代辦放棄中國籍

李貞秀赴陸委會淚訴「早除戶籍」 吳思瑤：我最大立委再+1

相關新聞

不公平補貼及低於市價在美銷售 美對陸石墨關稅飆至160%以上

美國商務部11日最終確認，對從大陸進口的石墨加徵超160％的雙反關稅，理由是這些關鍵電池材料受到所謂「不公平補貼」，以及...

大陸系統重要性銀行名單出爐：21家入選 浙商銀行首入圍

為構建覆蓋全面的宏觀審慎管理體系，強化系統重要性金融機構監管，中國人民銀行、國家金融監督管理總局近期開展2025年度系統...

螞蟻阿福沖上蘋果App Store中國區第一 前四皆阿里、字節、騰訊AI應用

春節臨近，大陸多家互聯網大廠主導的「紅包大戰」持續升溫。蘋果App Store中國區免費榜14日顯示，螞蟻阿福因推出「新...

陸1月新增人民幣貸款4.71兆遜於預期 社融規模增量7.22兆創歷史新高

大陸1月信貸增長致力實現「開門紅」，然而新增貸款表現差強人意。中國人民銀行（大陸央行）公佈金融數據，1月新增貸款人民幣4...

為川習會鋪路?阿里百度被列為軍方企業又撤回

美國五角大廈發生罕見的行政「髮夾彎」，在發布最新的大陸涉軍企業名單（1260H清單）僅約一小時後，無預警撤回該文件。這份...

安世案裁決出爐 大陸商務部稱半導體供應鏈穩定是當務之急

荷蘭法院下令針對晶片製造商安世半導體被指管理不善展開調查。大陸商務部對此強調，當務之急是要恢復全球半導體供應鏈穩定暢通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。