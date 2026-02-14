安世案裁決出爐 大陸商務部稱半導體供應鏈穩定是當務之急

荷蘭法院下令針對晶片製造商安世半導體被指管理不善展開調查。大陸商務部對此強調，當務之急是要恢復全球半導體供應鏈穩定暢通。

大陸商務部13日晚間在官網上發布：「我們認為，當務之急是要恢復全球半導體供應鏈穩定暢通，這是包括中荷在內的國際業界的共同利益訴求。」

商務部新聞發言人也說，希望荷蘭相向而行，從維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定的大局出發，為雙方企業協商建設性解決內部糾紛創造有利條件。

荷蘭法院下令針對安世半導體被指管理不善展開調查之外，也維持去年10月做出的暫停前首席執行官張學政職務決定。張學政也是安世半導體大陸母公司聞泰科技的創始人。

大陸交部12日針對荷蘭法院決定對安世被指管理不善展開調查做出回應時強調，大陸主管部門已多次就安世半導體問題闡明立場，指出安世半導體問題的根源是荷蘭對企業經營的不當行政干預。

大陸外交部發言人林劍當天在例行記者會上表示，中方認為，荷方應為企業儘快解決內部糾紛、維護全球半導體產供鏈穩定暢通創造有利條件。中方將繼續支持大陸企業維護自身正當合法權益。

財聯社報導，聞泰科技12日凌晨發布聲明，怒斥荷蘭法庭裁決矛盾，安世半導體控制權僵局持續升級，企業也因此深陷經營危機。

中誠信國際11日發布信評調整公告，將聞泰科技主體信用等級由「AA-」調降至「A」，「聞泰轉債」債項信用等級同步下調，評級展望由「穩定」轉為「負面」，下調幅度達兩個等級。

安世半導體總部位於荷蘭，2018到2020 年，聞泰科技耗資約人民幣 340 億元，透過三輪槓杆收購實現對安世半導體的絕對控股，安世半導體成為半導體業務核心承載平台。

安世半導體是全球領先的分立與功率晶片IDM龍頭廠商，是全球龍頭的汽車半導體公司之一，擁有近1.6萬種產品料號。根據芯謀研究資料，2024年安世半導體位居全球功率分立器件營收第三位，並穩居大陸功率半導體公司第一名位置，榮獲「中國半導體行業功率器件十強企業」稱號。

2025年10月起，受美國施壓、荷蘭司法與行政干預，聞泰科技喪失對安世半導體的實際營運控制權，形成「名義持股、無權管控」的局面，該變故直接引發業績巨虧。

作為公司核心盈利支柱，安世半導體2024年淨利潤人民幣22.9億元，2025年上半年淨利潤人民幣12.6億元，第3季單季淨利潤仍達人民幣7.2億元、營收人民幣43億元創歷史新高。但受控制權危機影響，該核心資產短期內由盈利支柱轉為巨虧拖累，凸顯危機對公司經營的致命衝擊。

據公司2026年1月30日業績預告公告顯示，預計2025年淨利潤虧損人民幣90億元至135億元，核心系安世半導體控制權受限，導致公司確認大額投資損失及資產減值損失。相較於2024年虧損人民幣28.3億元，此次虧損規模大幅擴大。