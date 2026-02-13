快訊

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
陸1月金融數據迎開門紅，M2增速9%超預期。（美聯社）
中國人民銀行13日發布2026年首月金融數據，1月底，廣義貨幣（M2）餘額人民幣347.19兆元，年增9%，增速比上月高0.5個百分點，比去年同期高2個百分點，超出市場預期；社會融資規模存量449.11兆元，年增8.2%，增速比去年同期高0.2個百分點；1月社會融資規模增量7.22兆元，比去年同期多1,662億元。

從1月資料來看，信貸總量平穩增長，需求端顯現回暖動能。1月底，人民幣貸款餘額為276.62兆元，年增6.1%，仍高於名義經濟增速，還原政府債券置換因素後，增速約6.7%。

業內專家表示，中央經濟工作會議強調2026年要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，開年以來金融體系加大信貸投放力度，需求端也有多方面有利條件支撐信貸平穩增長。

重大專案密集落地帶動專案貸款加大投放。多家銀行反映，今年第1季基建領域貸款審批節奏明顯加快，投放量出現較大幅度增長。

分部門來看，1月企業貸款新增4.45兆元，其中企業中長期貸款增加3.18兆元，占比超七成，為製造業和新興產業等重點領域提供了有力的中長期資金支持。

住戶貸款增加4,565億元，其中，短期貸款增加1,097億元，中長期貸款增加3,469億元。

市場權威專家表示，節前消費活力釋放支撐個人貸款平穩增長。臨近春節，年貨採買、家裝換新、文旅出行等多元化消費需求集中釋放，對個人貸款增長拉動效應凸顯。

1月社會融資規模年增8.2%，M2年增9%，明顯高於名義GDP增速，充分體現了適度寬鬆的貨幣政策狀態，有力支持年初經濟平穩開局。

市場權威專家指出，1月M2增速較上月有所走高，一方面是存在一定的基數效應，1月M2新增約5兆元，從近些年同期看，總體上是一個偏低的基數，另一方面也與開年資本市場走勢積極有關。隨著基數因素逐步消除，M2走勢會更趨平穩。

而從社會融資結構看，隨著金融市場快速發展、融資渠道日益暢通，債券、股票等直接融資在社會融資結構中的重要性顯著上升。

回看2025年，社會融資規模增量中股票和債券融資占比達到47%，比前年提高5個百分點，已超過貸款占比。

業內專家稱，總的看，各種融資方式之間會相互替代，貸款作為單一渠道的解釋力度逐漸下降，宜更多關注社會融資規模和貨幣供應量指標，更好體現金融支持實體經濟的總體力度。

2026年開年，宏觀政策更加積極有為。一方面是適度寬鬆的貨幣政策持續發力，下調結構性工具利率0.25個百分點，完善結構性工具設計和管理，按市場化方式激勵引導銀行增加對重點領域信貸投放；另一方面是財政政策基調更加積極，國債、地方政府一般債和專項債發行規模都明顯增加。

