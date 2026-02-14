A股封關…三指數蛇年風光 人民幣升值5.1%

蛇年A股昨（13）日封關，三大指數集體下挫。滬指跌1.3%，收4,082點，失守4,100點，不過三大指數蛇年年線收紅，滬指全年累計上漲近26%，深成指上漲近39%，創業板指上漲近59%。

在岸人民幣昨日下午盤收6.9114，貶值0.14%，累計蛇年人民幣升值5.12%。年底前後，企業結匯需求增加，帶動人民幣季節性走強，在岸、離岸人民幣12日對美元匯率盤中雙雙升破6.9關口，並創下階段性新高，成為節前金融市場的一大亮點。

總結蛇年，滬指先跌後升，最低觸及3,040點，最高則到4,190點，全年延續龍年升勢，累升831點或25.5%；深成指蛇年更累漲3,944點或38.8%，最低觸及9,119點，最高則到14,532點。創業板指大漲近59%領跑。

上證指數於蛇年最後一個交易日開低走低，尾段跌幅擴大，全日收報4082點，跌51點或1.3%。深成指低開94點，報14188點，隨後跌勢逐步加深，全日收報14100點，跌182點或1.2%。

受隔夜美股大跌影響，港股恒生指數昨天開低走低，收盤大跌465.7點或1.7%，收在26,567點。國企指數則下跌1.5%，恒生科技指數午後跌幅雖明顯收窄，最終仍收跌0.9%。港股16日為除夕，上午開市半天，下午休市。17日到19日休市，20日新春開紅盤，A股則是24日新春開紅盤。

東吳證券指出，A股春節行情整體呈現「節前縮量、節後放量」的典型特徵，市場量能通常從春節前八個交易日開始回落，持續至節後首個交易日，節後第二個交易日起量能中樞顯著抬升，交投熱情逐步回暖。

國信證券認為，由於春節假期A股休市較長，部分投資者為規避海外市場波動等可能發生的不確定事件，市場交投熱度下滑，而節前的清淡交易在節後往往得到逆轉，春節後一周A股成交額較春節前一周平均放量22.3%。