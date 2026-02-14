快訊

字節跳動晶片團隊 擴至千人

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

字節跳動持續推進自研晶片戰略，晶片團隊整體規模近期已擴充至千人以上。僅AI晶片方向的研發人員就超過500人、中央處理器（CPU）團隊約200人，另有向量處理單元（VPU）、智慧資料處理器（DPU）等專項團隊同步推進。

這一規模已超越多數境內晶片初創公司，代表字節跳動正從「演算法驅動」向「軟硬一體」的全棧AI基礎設施構建者加速轉型。

分析指出，算力成本是字節的生命線，自研晶片能直接改善毛利與規模化能力。若字節跳動自研晶片成功量產，不僅可大幅降低成本，也是確保算力供應安全、避免被卡脖子的戰略選擇。IT之家、36氪報導，字節跳動近期也進行一輪團隊調整，原晶片業務負責人王劍不再分管該業務，AI晶片與DPU團隊負責人施雲峰、CPU團隊負責人余紅斌將直接向公司副總裁楊震原匯報。

字節跳動晶片業務開始於2020年，目前已形成四大產品線，包括AI晶片主要用於豆包大模型推理；伺服器CPU面向資料中心通用運算；向量處理單元（VPU）服務於影片解碼與內容審核；智慧資料處理器（DPU）專注於資料中心網路最佳化。

字節跳動計畫2026年投入人民幣1,600億元發展AI，其中人民幣850億元明確用於AI處理器採購與研發，這一數位甚至超過部分國家全年半導體產業基金規模。

