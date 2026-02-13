快訊

山東發現亞洲最大海底金礦 世界級難度要如何開採？

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
山東發現亞洲最大海底金礦。圖為AI示意圖。（取自百度）
山東發現亞洲最大海底金礦。圖為AI示意圖。（取自百度）

在山東萊州三山島以北的波濤之下，海平面2,000米以下的深處，靜靜躺著562噸純度極高的黃金，這是亞洲最大的海底金礦，但要如何開採卻是世界級的難度。

想像一下身處地下2,000米的礦井，頭頂上不是堅實的土地，而是億萬噸重、波濤洶湧的渤海海水，這裡的岩石因為億萬年的地質運動，被一條巨大的斷裂帶—三山島斷裂帶（F1斷裂）撕扯得支離破碎。這條斷裂帶，既是黃金的「搬運工」（成礦流體沿此上升），也是死神的「通道」（海水隨時可能沿裂隙倒灌）。

因此，在這裡採礦，本質上是在刀尖上賺錢。只要岩層出現一絲不該有的裂縫，海水就會像高壓水槍一樣瞬間擊穿岩壁，灌進礦井裡，那將不只是一場工程事故，而是一場生態與生命的浩劫。

面對「水淹礦井」的終極恐懼，傳統的「一邊挖一邊堵」根本來不及。

所以，來自山東大學的科研團隊與礦山建設者們，設計出一套獨步全球的「海-陸-井」三位一體立體探測技術。簡單說，就是給海底地層做斷層掃描（CT），哪怕是一條頭髮絲細的含水裂隙，都能在幾千米外被揪出來。

發現了裂隙怎麼辦？這就用要到核心必殺技—超前帷幕注漿。在挖掘機開動之前，工程師會先向前方岩體高壓注入特製的漿液。這些漿液像液態的水泥一樣滲入岩石的每一條縫隙，凝固後，就在礦道周圍形成了一個幾十米厚的、滴水不漏的「人工保護罩」。

這就好比在海底給他穿上了一層防彈衣。只有在確認防彈衣萬無一失後，掘進設備才會向前推進。

解決了水的問題，還得解決「硬」的問題。深部花崗岩硬度極高，傳統用炸藥爆破，震動大，容易把岩層炸酥，增加透水風險。

為了追求極致的安全和效率，萊州市瑞海礦業做了一個大膽的決定：扔掉炸藥包，請來「鋼鐵穿山甲」。

他們引進了TBM（全斷面硬岩潛盾機）這種通常只在蓋地鐵、穿越秦嶺隧道時見到的巨無霸，第一次被塞進千米深的黃金礦井。TBM利用巨大的旋轉刀盤，直接把堅硬的花崗岩「磨」成粉。它切出的巷道像鏡面一樣光滑，對周圍岩石的擾動幾乎為零。這不僅是中國黃金礦山的創舉，更是全球深井硬岩採礦的教科書級案例。

另一個重點是開採的資金，這座海底金礦的擁有者是萊州市瑞海礦業有限公司，而瑞海礦業的背後，站著兩位超級大佬：招金礦業（控股約63.86%）和紫金礦業（間接持股招金礦業）。

這是一場精彩的資本博弈。招金礦業坐擁地利，但深海採礦需要巨額資金（投資超過人民幣百億）和頂級技術；而紫金礦業作為中國礦業的「出海之王」，急需國內的優質資產壓艙。

因此，兩大巨頭一拍即合。紫金通過收購瑞海礦業的母公司股權，硬是切走了這塊大蛋糕近一半的權益。這不僅是資源的勝利，更是產業鏈整合的勝利。

