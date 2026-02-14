快訊

不斷更新／春節連假首日清晨霧擾國道 南下車潮今湧現 避開5地雷路段

聽新聞
0:00 / 0:00

陸民營火箭商 首飛一波波

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

2026年大陸民營商業火箭發射將迎來史上最密集的首飛期，上半年至少有包括中科宇航的力箭二號共五枚民營液體火箭實現首飛，全年內民營新型號液體火箭首飛數量將至少有八枚。

此外，藍箭航太的朱雀三號遙二也計畫於2026年擇機發射，再次驗證可回收技術。去年12月3日，朱雀三號遙一首飛成功入軌，但未能實現一級回收。

界面新聞報導，2026年上半年，首飛火箭包括中科宇航的力箭二號、天兵科技的天龍三號、深藍航太的星雲一號、星河動力的智神星一號。東方空間的引力二號計劃在年中首飛，星際榮耀的雙曲線三號、箭元科技的元行者一號計劃在年底首飛。深藍航太的星雲一號、星際榮耀的雙曲線三號、箭元科技的元行者一號均將在首飛時，驗證海上回收技術。其他涉及的箭型，不會在首飛完全進行可回收技術驗證。

朱雀三號在2025年的首飛中，已累積了許多關鍵數據及經驗，如果今年能盡早實現復飛和一級回收，仍將創造民企的里程碑。

為支持尚未形成一定收入規模的火箭企業在科創板發行上市，上交所在2025年底發布「指引」，規定發行人在申報時，至少實現採用可重複使用技術的中大型運載火箭發射載荷首次成功入軌的階段性成果。

火箭 成功 規模

延伸閱讀

Coupang酷澎春節送禮神隊友　火箭速配全台最快隔日到貨

歐洲最強火箭發射成功 送亞馬遜32顆衛星入軌

往載人登月更邁進！陸長征十號、夢舟飛船飛行試驗成功

NBA／哈登原有意重返火箭？名記爆料最終轉戰騎士原因

相關新聞

陸商業航太產業衝刺IPO 今、明兩年將迎密集上市潮

今年以來，大陸商業航太企業IPO進程持續加速。火箭領域的藍箭航太、中科宇航、天兵科技、星河動力、星際榮耀，以及衛星領域的...

陸70城房價 1月跌幅趨緩

大陸國家統計局昨（13）日公布，1月全大陸70個大中城市房價數據，大陸國家統計局城市司首席統計師王中華解讀，1月70個大...

A股封關…三指數蛇年風光 人民幣升值5.1%

蛇年A股昨（13）日封關，三大指數集體下挫。滬指跌1.3%，收4,082點，失守4,100點，不過三大指數蛇年年線收紅，...

陸民營火箭商 首飛一波波

2026年大陸民營商業火箭發射將迎來史上最密集的首飛期，上半年至少有包括中科宇航的力箭二號共五枚民營液體火箭實現首飛，全...

字節跳動晶片團隊 擴至千人

字節跳動持續推進自研晶片戰略，晶片團隊整體規模近期已擴充至千人以上。僅AI晶片方向的研發人員就超過500人、中央處理器（...

陸1月金融數據迎開門紅 M2增速9%超預期

中國人民銀行13日發布2026年首月金融數據，1月底，廣義貨幣（M2）餘額人民幣347.19兆元，年增9%，增速比上月高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。