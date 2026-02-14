陸民營火箭商 首飛一波波

2026年大陸民營商業火箭發射將迎來史上最密集的首飛期，上半年至少有包括中科宇航的力箭二號共五枚民營液體火箭實現首飛，全年內民營新型號液體火箭首飛數量將至少有八枚。

此外，藍箭航太的朱雀三號遙二也計畫於2026年擇機發射，再次驗證可回收技術。去年12月3日，朱雀三號遙一首飛成功入軌，但未能實現一級回收。

界面新聞報導，2026年上半年，首飛火箭包括中科宇航的力箭二號、天兵科技的天龍三號、深藍航太的星雲一號、星河動力的智神星一號。東方空間的引力二號計劃在年中首飛，星際榮耀的雙曲線三號、箭元科技的元行者一號計劃在年底首飛。深藍航太的星雲一號、星際榮耀的雙曲線三號、箭元科技的元行者一號均將在首飛時，驗證海上回收技術。其他涉及的箭型，不會在首飛完全進行可回收技術驗證。

朱雀三號在2025年的首飛中，已累積了許多關鍵數據及經驗，如果今年能盡早實現復飛和一級回收，仍將創造民企的里程碑。

為支持尚未形成一定收入規模的火箭企業在科創板發行上市，上交所在2025年底發布「指引」，規定發行人在申報時，至少實現採用可重複使用技術的中大型運載火箭發射載荷首次成功入軌的階段性成果。