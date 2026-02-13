快訊

小年夜前日夜溫差大！除夕起桃園以北轉濕涼 春節連假天氣曝光

1.4億紅包自己賺！大樂透春節加碼 大小紅包獎號出爐看過來

首登央視春晚 張鈞甯：站在台上有澎湃到想掉眼淚的感動

李貞秀案例擴及其他陸配？ 陸委會：盡量不牽連

中央社／ 台北13日電

陸委會認定民眾黨立委李貞秀在台設籍年資應從繳交喪失原籍證明起算，李貞秀質疑去年補繳證明的原陸籍人士是否也要重新計算；陸委會回應，盡量不牽連，以不擾動多數陸配權益方法處理。

李貞秀在1993年由於婚姻來到台灣，兩岸單一戶籍制在2004年3月1日上路，她也是去年內政部移民署要求補繳喪失原籍證明的原陸籍人士之一。

陸委會昨天表示，李貞秀在台設籍年資應從繳交喪失原籍證明起算；李貞秀今天質疑，去年約有1.2萬名取得在台定居許可的原陸籍人士被要求補繳除籍證明，難道他們也要重新計算年資，陸委會的說法恐讓陸配家庭陷入恐慌。

陸委會副主委兼發言人梁文傑今天在臨時記者會上回應，李貞秀的情況與其他1萬多名陸配類似，不希望對任何人有特別對待；不過會在陸配都安心的情況下處理，盡量不要牽連別的部分、盡量採取不擾動大多數陸配權益方式處理問題。

梁文傑表示，大陸戶籍除籍年限等部分先不談的話，李貞秀是在2025年3月繳回喪失原籍證明，等於2023年底被民眾黨推選為不分區立委候選人時，她確實具備大陸、台灣雙重戶籍，這個部分就是不符合兩岸條例規定的參選資格。

中國大陸國台辦先前對於李貞秀擬放棄中華人民共和國國籍一事表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂放棄國籍問題」。

梁文傑重申，李貞秀的立委資格主要問題還是在國籍法第20條規定，李貞秀必須放棄中華人民共和國國籍，現在顯然是對岸不讓她放棄，對岸正在剝奪李貞秀在台灣擔任立委的權利。

梁文傑強調，中華民國法律清楚規定，擔任公職必須放棄其他國家國籍，所謂的外國籍就是中華民國以外的國籍，台灣政府有沒有承認中華人民共和國則是另外一個問題；中華人民共和國確實存在，而且是聯合國5個常任理事國之一。

李貞秀 國籍法 陸委會

延伸閱讀

李貞秀哽咽喊「陸配不是外人」 授權陸委會代辦放棄中國籍

跟進內政部 陸委會：對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」

大陸開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會：按正常程序處理

梁文傑：兩岸條例規範陸配參政權 就任公職適用國籍法

相關新聞

特斯拉中國1月銷量暴跌45% 三年來最慘

特斯拉1月在中國大陸銷量大跌45%至1萬8,485輛，創下2022年11月以來三年來最慘銷量，若較去年12月創下的9萬3...

1月中國大陸智慧型手機銷量年減23% 華為市占居首、蘋果展現年增

根據研調機構Counterpoint Research《中國智慧型手機每周銷售追蹤報告》整理，2026年1月中國大陸智慧...

中國公布首個汽車價格合規指南 汽車反內捲制度化

中國首個規範汽車業價格行為的官方指南在公開徵求意見3個月後正式公布，代表針對中國汽車業「內捲式競爭」（無效益競爭）的治理...

華為內部反腐通報 前研發高層涉受賄被批捕

中共今年加大反腐力道之際，華為發布內部反腐快報，指前終端BG多媒體技術部部長鄧某因在職期間收取供應商好處費，數額巨大，涉...

不再受制於美方斷供 字節跳動自研晶片團隊已超千人

在中美科技博弈加劇、高階晶片供應不確定性的背景下，字節跳動正持續推進自研晶片戰略，晶片團隊整體規模近期已擴充至千人以上。...

再出手整治黃金市場 深圳：禁止預定價交易、使用「買金賺大錢」宣傳

黃金價格高漲，每盎司達5,000美元上方，過年大陸買氣也相當熱，而重要的黃金商品集散地、大陸深圳官方13日發文，要求進一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。