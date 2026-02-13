中國公布首個汽車價格合規指南 汽車反內捲制度化

中國首個規範汽車業價格行為的官方指南在公開徵求意見3個月後正式公布，代表針對中國汽車業「內捲式競爭」（無效益競爭）的治理思路，從倡議引導轉向制度化監管。

新華網報導，中國國家市場監管總局11日公告「汽車行業價格行為合規指南」正式發布並施行。指南進一步規範行業價格行為。

根據指南，對於汽車生產企業採取價格串通行為、透過補貼等價格優惠手段使出廠價低於生產成本的做法，面臨重大法律風險；對於汽車銷售企業則要求按規定明碼標價、不得以虛假價格手段誘騙消費者等。

這項指南公布前，中國汽車業「反內捲」舉措主要停留在行業倡議層面。去年5月，中國汽車工業協會公布倡議，呼籲業內企業遵從公平競爭原則，不擾亂市場秩序。兩個月後，中國工信部、國家發改委、市場監督總局召開座談會，部署規範新能源汽車產業秩序工作。

不過，中國汽車業盈利空間仍在收窄。中國汽車流通協會數據顯示，去年中國汽車業實現利潤人民幣4610億元（約合新台幣2.1兆元），但銷售利潤率僅為4.1%，為近5年新低。

尤其是去年12月，中國汽車業利潤下滑更為明顯。當月汽車業實現利潤207億元，年減57.4%，利潤率跌至1.8%，凸顯整頓行業價格競爭的緊迫性。

新加坡聯合早報12日的報導引述中國經濟學者盤和林指出，指南實施後，對車企來說，確定了「成本為基礎、市場為導向」的定價原則，遏制了無序價格戰，尤其是杜絕低於成本傾銷的行為；對經銷商來說，可以緩解經營壓力，提升利潤率；在消費方面，也有助於保障消費者權益、提振市場信心。

盤和林也指出，指南要求車企差異化發展、走差異化定價路線，而非單純以低價搶占市場；還對售後服務作出要求，「價格戰不能打，車企就需要在售後發力，用好的體驗替代價格戰」。

從制度層面看，報導援引中國經濟學者余豐慧說，相較於去年，今年汽車業的反內捲由短期應急措施轉向長期制度建設，更強調常態化監管和長效機制的建立。

不過，北京精品投資銀行香頌資本董事沈萌提醒，指南雖體現了市場監管部門維護市場秩序的職責，但汽車業嚴重內捲的根源在於產能過剩與消費需求相對疲軟之間的矛盾。

沈萌認為，指南的公布或許會對市場產生一定影響，但可持續性和深入程度可能相對有限，車企不可能為了遵守某項規定而放棄生存空間。

他進一步指出，當前中國汽車市場涉及的利益主體、甚至主管部門都很多，各方往往從自身立場出發，缺乏更宏觀看市場的視角，「政策的出發點和目標都是好的，但真正的執行過程可能很難…這就導致最後是由產業本身和市場主體來承擔政策利益衝突的後果」。