快訊

獨／國中生遭割頸亡…法界籲修少事法 楊爸唯一肯定的法官嘆：任何人都會動容

殘留更多萊劑⋯美牛絞肉、內臟輸台 專家批措手不及、老弱民眾風險高

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

1月中國大陸智慧型手機銷量年減23% 華為市占居首、蘋果展現年增

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
圖為華為門市。（中新社）
圖為華為門市。（中新社）

根據研調機構Counterpoint Research《中國智慧型手機每周銷售追蹤報告》整理，2026年1月中國大陸智慧型手機銷量年減23%。中國大陸手機品牌普遍出現雙位數年減，主因為2025年初在補貼政策帶動下形成較高基期，加上今年農曆新年促銷時間與去年不同所致。

Counterpoint Research資深分析師Ivan Lam表示，2025年補貼政策於1月20日啟動，與農曆新年促銷期重疊，使部分需求提前釋放並推高比較基期；由於多數機型未納入補貼範圍，蘋果當時受影響相對有限。今年補貼力道較去年減弱，加上消費信心仍待恢復，市場需求回升幅度有限。

調查指出，華為1月市占達19%，維持市場第一位置，銷量年減27%。Nova系列表現較去年同期放緩，Mate 80標準版為當月主要銷售機型之一。補貼期間，華為加強舊機汰換推廣措施，包括在不同回收平台提供較高估價，以及針對新機購買提供額外20%的官方升級補貼，對銷售形成一定支撐。

蘋果iPhone為唯一展現年增的主要品牌，市占創近五年同期新高，主要受iPhone 17系列銷售表現支撐。iPhone 17標準版已納入政府補貼範圍，帶動銷量月增9%。目前iPhone 17系列價格調整幅度有限，在下一代產品推出前，仍可能透過價格策略或毛利結構調整，以支撐產品生命周期銷售。

其他品牌尚未全面啟動促銷活動。整體市場需求仍偏弱，儘管補貼政策已到位。預期隨著農曆新年期間的季節性購買需求釋放，2月銷量有望出現回升。

智慧型手機 iPhone

延伸閱讀

Siri 測試卡關 新功能恐遲到

大師兄銷魂麵舖「滿額抽iPhone 17」！湊湊火鍋春節不打烊　宵夜享9折

Counterpoint Research調查 記憶體大漲影響寬頻路由器、機上盒供應

大立光元月營收月減2% 搶蘋果商機

相關新聞

1月中國大陸智慧型手機銷量年減23% 華為市占居首、蘋果展現年增

根據研調機構Counterpoint Research《中國智慧型手機每周銷售追蹤報告》整理，2026年1月中國大陸智慧...

再出手整治黃金市場 深圳：禁止預定價交易、使用「買金賺大錢」宣傳

黃金價格高漲，每盎司達5,000美元上方，過年大陸買氣也相當熱，而重要的黃金商品集散地、大陸深圳官方13日發文，要求進一...

陸科技公司影石年會太豪橫！送5套房、保時捷等6名車、36克金鈔

太豪橫了，中國科技企業影石Insta360（影石創新科技股份有限公司）11日舉辦了2026年度年會，現場照片顯示的五套大...

港口經營權遭撤 長和：已依投資保護條約 邀巴拿馬協商

針對巴拿馬最高法院裁定巴國政府與「長和巴拿馬港口公司」續約經營權「違憲」一事，香港長江和記實業有限公司12日宣布，已根據...

美能源部長：中已購部分委國原油 林劍：不了解情况

美國能源部長萊特表示，中國已經購買了美國政府出售的部分委內瑞拉原油，美方正考慮與中方就委內瑞拉石油問題達成更多協議；美方...

大陸房價快要止跌？官方：1月降幅收窄

大陸官方最新發布的統計顯示，1月全大陸70個大中城市商品住宅銷售價格環比降幅總體收窄、同比下降。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。