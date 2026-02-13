1月中國大陸智慧型手機銷量年減23% 華為市占居首、蘋果展現年增

根據研調機構Counterpoint Research《中國智慧型手機每周銷售追蹤報告》整理，2026年1月中國大陸智慧型手機銷量年減23%。中國大陸手機品牌普遍出現雙位數年減，主因為2025年初在補貼政策帶動下形成較高基期，加上今年農曆新年促銷時間與去年不同所致。

Counterpoint Research資深分析師Ivan Lam表示，2025年補貼政策於1月20日啟動，與農曆新年促銷期重疊，使部分需求提前釋放並推高比較基期；由於多數機型未納入補貼範圍，蘋果當時受影響相對有限。今年補貼力道較去年減弱，加上消費信心仍待恢復，市場需求回升幅度有限。

調查指出，華為1月市占達19%，維持市場第一位置，銷量年減27%。Nova系列表現較去年同期放緩，Mate 80標準版為當月主要銷售機型之一。補貼期間，華為加強舊機汰換推廣措施，包括在不同回收平台提供較高估價，以及針對新機購買提供額外20%的官方升級補貼，對銷售形成一定支撐。

蘋果iPhone為唯一展現年增的主要品牌，市占創近五年同期新高，主要受iPhone 17系列銷售表現支撐。iPhone 17標準版已納入政府補貼範圍，帶動銷量月增9%。目前iPhone 17系列價格調整幅度有限，在下一代產品推出前，仍可能透過價格策略或毛利結構調整，以支撐產品生命周期銷售。

其他品牌尚未全面啟動促銷活動。整體市場需求仍偏弱，儘管補貼政策已到位。預期隨著農曆新年期間的季節性購買需求釋放，2月銷量有望出現回升。