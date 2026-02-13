再出手整治黃金市場 深圳：禁止預定價交易、使用「買金賺大錢」宣傳

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為深圳羅湖水貝黃金市場，水貝佔據了大陸黃金珠寶批發市場份額的50%。（人民網）
黃金價格高漲，每盎司達5,000美元上方，過年大陸買氣也相當熱，而重要的黃金商品集散地、大陸深圳官方13日發文，要求進一步「規範黃金市場經營行為」，當中包含禁止違規槓桿交易、嚴禁摻假、以及嚴禁使用「黃金會大漲、「買金賺大錢」等絕對化用語。

深圳市地方金融管理局官網13日披露該局聯合中國人民銀行深圳市分行、大陸國家金融監督管理總局深圳監管局、證監會深圳監管局等10個部門聯合下發的「關於進一步規範黃金市場經營行為的公開提示」，針對黃金市場經營做出上述規定。

官方指出，這份通知的政策背景是「進一步規範深圳市黃金市場經營秩序，防範化解市場風險，保護消費者合法權益，促進黃金市場健康發展」。

根據公告，企業黃金業務禁止性行為包含不得違規開展黃金預定價交易、槓桿交易、延期交易等非法黃金交易活動，不得違規開展以黃金託管、租賃、回購等為名義約定給予客戶固定收益回報「保本付息」的非法集資活動。不得違規開展黃金委託投資等活動，不得利用互聯網直播等管道違規宣傳、開展黃金產品銷售業務，不得通過各類軟體、APP及小程式開展非法黃金交易活動。

同時不得冒用「上海黃金交易所會員」身份，或對商品銷售狀況等進行虛假或引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者或其他經營者；嚴禁使用「黃金會大漲」、「買金賺大錢」等絕對化用語，不得誇大產品價值或投資回報。不得用非貴金屬材料冒充純金等貴重材質，嚴禁在商品中摻雜、摻假，以次充好，不得在標價外加價或收取未予標明的費用。

至於個人黃金業務禁止性行為，也包含不得組織或參與非法黃金預定價交易等。而金融機構及非銀行支付機構黃金業務禁止性行為，則包含不得違反大額交易報告制度及可疑交易報告制度，發生異常情況不得遲報、漏報、瞞報。

官方表示，企業、個人、金融機構和非銀行支付機構違反相關法律法規從事非法黃金業務，涉嫌非法經營、洗錢、非法吸收公眾存款等違法犯罪活動，請立即停止相關行為。有關部門將依法依規查處。

中國黃金協會日前發布的統計顯示，2025年大陸黃金消費量950.096噸，其中，黃金首飾363.836噸，同比下降31.61%；金條及金幣504.238噸，同比增長35.14%。這標誌著黃金市場消費結構迎來階段性轉變。

由於金價大漲以及深圳水貝市場多年來的交易手法蘊藏的風險，近期多間黃金原料商接連「暴雷」，其中最近深圳「杰我睿」公司傳出出現了大規模的兌付困難，引起社會高度關注，傳出金額超過人民幣百億元，深圳羅湖區工作專班1月31日表示，網傳金額明顯誇大，杰我睿公司處置資產、籌集資金，已啟動兌付。

去年11月初大陸財政部與稅務總局發布黃金新稅收政策，則已經先震撼市場，該政策區分投資性用途與非投資性用途黃金，並予以不同的稅收要求，整體明顯造成稅負上升。

黃金 深圳 性行為

