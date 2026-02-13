快訊

深圳市府傳出手救萬科 擬訂3,600億元紓困方案

大陸房地產巨頭萬科深陷財務困境，深圳市政府據報正在擬定人民幣800億元（約新台幣3,600億元）的救助方案，以響應中央政府「不違約」的要求，防範房地產風險進一步外溢。

路透引述美國信貸數據平台Octus報導，知情人士表示，深圳市政府正在擬定的救助方案還處於非常初步的階段，包括向萬科定向增發人民幣200億元的股票。

不過香港財經資訊平台Fortune Insight隨後引用高盛報告指出，這筆金額並不明確，當中未有說明這是新增資金支持，還是只是再融資或信貸額度。

報告指，目前環境下，大多數民營開發商已違約，官方並無迫切要再斥資防止違約。即使真的有支持，其目的更可能是協助萬科完成項目建設，且整體性債券重組會是更合理的解決方案。

萬科上月底披露，旗下兩筆合計人民幣857億元的中期票據展期議案獲債券持有人全票通過，同時第一大股東深鐵集團同意不超過人民幣823.6億元借款支持。

36氪引述業界人士分析，此前萬科一直在尋求上述兩筆債券的全額展期，不願意在短期內兌付大額現金，本次忽然改變方案，可能並不是萬科自己提出來的，而是應政策的指導要求。而這筆流動資金可能就是來自深鐵集團的借款。

