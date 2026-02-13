陸可再生能源裝機 創新高

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家能源局十二日發布二○二五年可再生能源併網運行情況指出，中國可再生能源裝機規模再創新高，可再生能源發電量持續增長。　　

中新社報導，可再生能源裝機規模再創新高，規模佔比穩步提升。可再生能源裝機佔比超六成，其中風電、太陽能發電新增裝機超四點三億千瓦，累計裝機佔比接近一半，歷史性超過火電。 　　

二○二五年，大陸全國可再生能源發電新增裝機四點五二億千瓦，同比增長百分之二十一，佔全國電力新增裝機的百分之八十三。其中，水電新增一千二百一十五萬千瓦，風電新增一點二億千瓦，太陽能發電新增三點一八億千瓦，生物質發電新增一百五十一萬千瓦。　　

可再生能源發電量持續增長，綠色低碳發展提速。全社會用電量中每十度電有近四度是綠電，全社會用電增量全部由可再生能源新增發電量提供。二○二五年，全國可再生能源發電量三點九九萬億千瓦時，同比增長百分之十五，約佔全部發電量的百分之三十八。

