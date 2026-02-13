陸可再生能源裝機 創新高
大陸國家能源局十二日發布二○二五年可再生能源併網運行情況指出，中國可再生能源裝機規模再創新高，可再生能源發電量持續增長。
中新社報導，可再生能源裝機規模再創新高，規模佔比穩步提升。可再生能源裝機佔比超六成，其中風電、太陽能發電新增裝機超四點三億千瓦，累計裝機佔比接近一半，歷史性超過火電。
二○二五年，大陸全國可再生能源發電新增裝機四點五二億千瓦，同比增長百分之二十一，佔全國電力新增裝機的百分之八十三。其中，水電新增一千二百一十五萬千瓦，風電新增一點二億千瓦，太陽能發電新增三點一八億千瓦，生物質發電新增一百五十一萬千瓦。
可再生能源發電量持續增長，綠色低碳發展提速。全社會用電量中每十度電有近四度是綠電，全社會用電增量全部由可再生能源新增發電量提供。二○二五年，全國可再生能源發電量三點九九萬億千瓦時，同比增長百分之十五，約佔全部發電量的百分之三十八。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。