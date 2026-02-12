快訊

巴拿馬運河事件未衝擊 李嘉誠蟬聯香港首富

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
李嘉誠蟬聯香港首富。圖為2016年3月，李嘉誠在其長江和記實業年度業績報告會上。新華社資料照
李嘉誠蟬聯香港首富。圖為2016年3月，李嘉誠在其長江和記實業年度業績報告會上。新華社資料照

巴拿馬運河事件，沒有影響到香港長和系創辦人李嘉誠財富地位，他以451億美元的身家，再度蟬聯香港首富。

福布斯公布今年度香港50大富豪榜，在今年的香港富豪排行榜中，第二位為恒基地產創辦人李兆基之子李家傑、李家誠及其家族，身家為349億美元，即約2722.2億港元；排第三位的是新世界發展主席鄭家純家族，身家有261億美元即約2035億港元。

今年香港富豪排行榜，一個特點是近期受到不同事件或遭遇財困的富豪，在排行榜中都能穩位地位，除李嘉誠受巴拿馬運河碼頭事件困擾，在富豪榜中排第三的新世界鄭家純家族，排第七的華置創辦人劉鑾雄，去年以來都傳出財務問題，但最後都沒影響到其身家。

另一特點，是香港富豪傳統排行榜中，多名富豪已故，現由其子女打理巨額身家。其中最典型是排第二位的去年離世的恒地創辦人李兆基，現在富豪榜上是其兩位兒子；富豪榜排第四位的李錦記集團，香港「蠔油大王」李錦記集團主席李文達早在二０二一年逝世，其五名子女現擁176億美元身家。

福布斯稱，去年一系列IPO上市加上房地產行業緩慢復甦，使香港成為亞洲表現最佳股市之一，恒生指數較上次財富統計以來上升了近30%，因此，福布斯香港50富豪榜總淨資產由去年的3010億美元，增加到創紀錄的3660億美元。

