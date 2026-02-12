歐盟批准一款中國電動車免稅 反補貼稅軟著陸首例

快訊

中央社／ 台北12日電

歐盟執委會公告，批准一款在中國生產的純電動汽車免徵進口反補貼稅，條件是設定最低價格和年度配額。這是歐中上月達成共識後，歐盟對中國電動車徵收反補貼稅「軟著陸」首例。中國商務部今天回應稱，「中歐汽車產業深度融合、互利共贏」 。

綜合新京報、路透社報導，歐盟執委會10日公告，已接受德國福斯汽車（VW）旗下CUPRA品牌提出的申請，允許其在中國生產的Tavascan電動休旅車免徵進口關稅，條件是設定最低價格和年度配額。

這也代表歐盟將不再對CUPRA Tavascan加徵20.7%的反補貼稅。CUPRA Tavascan是在歐洲設計與研發、中國生產的車型，是福斯汽車推進電動化的關鍵車型。

歐盟執委會表示，在完成相關調查後認為，福斯汽車為該特定車型設定的價格下限不會對歐盟產業造成損害，因此決定予以接受。此外，福斯汽車還承諾限制其向歐盟出口的數量，並將在歐盟投資一系列與純電動汽車相關的重要項目。

這是歐盟執委會在歐中電動汽車反補貼案中，接受的首個車廠承諾案例，象徵中國電動車重新敲開歐盟市場大門。

中國駐歐盟商會表示，中國汽車製造商正考慮為其計劃出口到歐洲的電動車車型申請類似的豁免協議。

據新華社，中國商務部新聞發言人何亞東下午在例行記者會回應媒體相關提問時表示，此前，中歐雙方經多輪磋商，在世貿組織規則框架下，實現電動汽車案「軟著陸」，受到國際社會、中歐產業等各界的普遍歡迎。

他說，根據磋商共識，中歐雙方支持中國電動汽車企業用好價格承諾，歐方為此專門發布了雙方磋商後形成的指導文件，並承諾秉持非歧視原則，客觀公正地進行評估。

何亞東說，中歐汽車產業深度融合、互利共贏。希望歐方切實落實中歐領導人會晤重要共識和案件磋商成果，期待越來越多的中國企業與歐方就價格承諾達成一致。中方願與歐方繼續保持對話溝通，為中歐產業發展營造開放、穩定的市場環境。

