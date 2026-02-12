快訊

荷蘭法院下令調查安世、維持陸籍CEO停職裁決 聞泰科技：強烈不滿

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
荷蘭法院11日作出裁決，下令對安世半導體「管理不善」展開調查，並維持陸籍CEO張學政停職決定，安世陸資母公司聞泰科技對此判決表示極為失望與強烈不滿。（路透資料照）
荷蘭法院11日作出裁決，下令對安世半導體「管理不善」展開調查，並維持陸籍CEO張學政停職決定，安世陸資母公司聞泰科技對此判決表示極為失望與強烈不滿。（路透資料照）

荷蘭法院11日作出裁決，下令對安世半導體（Nexperia）「管理不善」展開調查，並維持荷蘭政府此前介入讓安世大陸籍CEO張學政停職、由歐洲管理團隊接手的決定。安世陸資母公司聞泰科技（Wingtech）對此判決表示極為失望與強烈不滿，強調將繼續通過一切途徑，爭取徹底恢復對安世的全部合法控制權與治理權。

圍繞安世的爭奪戰已經從董事會蔓延成為歐中對峙，並擾亂了全球汽車行業基礎晶片的供應。路透報導，荷蘭阿姆斯特丹企業法庭11日作出判決，維持凍結聞泰科技投票權、指派託管人監督公司運作，以及持續暫停張學政的執行長職務。

法院聲明指出，安世目前的狀況主要需要穩定，以便恢復其內部關係、生產鏈以及向客戶的交付。法院又指，在聞泰科技控制下，安世並未遵守與荷蘭經濟事務部的協議，還採取了排擠歐洲管理層的措施。法院未說明調查期時長，但提到可能程序通常超過半年。

聞泰科技12日凌晨透過微信公眾號發布中英雙語聲明表示，荷蘭企業法庭並未撤銷此前的錯誤決定，未能解除對安世實施的臨時措施，亦未能恢復聞泰科技作為安世股東的合法控制權，且同時裁定對安世啟動調查程序，「我司對這一裁決表示極為失望與強烈不滿。」

聞泰科技表示，「將繼續通過一切合法途徑，堅定不移地爭取徹底恢復對安世的全部合法控制權與治理權」，並指這是結束當前亂局、讓安世及半導體產業鏈重回健康發展軌道的唯一正確途徑。

聞泰科技稱，我們始終對自身的合法地位與正當權利充滿信心。公司將繼續通過一切法律途徑，堅決捍衛自身權益，維護全球半導體產業鏈的開放、合作與穩定。

荷蘭 半導體 產業鏈

相關新聞

陸商務部副部長李成鋼會見美企 承諾擴大高水平對外開放

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，10日會見美國企業西屋電氣（Westinghouse）執行長薩默納（Dan S...

陸建「匈塞鐵路」通車前夕 匈牙利總理會見王毅：歡迎更多陸企投資

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）11日在布達佩斯會見大陸外長王毅。王毅表示，中方將繼續成為匈方可信賴的長期戰略...

字節跳動研發AI 晶片 計劃找三星代工 拚2026年生產十萬顆

路透引述知情人士指出，TikTok母公司字節跳動正在研發一款人工智慧（AI）晶片，並正與三星電子洽談代工事宜，持續尋求確...

科創融資 上海張江科學城吸金278億人民幣

張江硬核吸金力凸顯，成為上海乃至中國大陸科創資本的核心集聚重鎮。

荷蘭法院下令調查安世、維持陸籍CEO停職裁決 聞泰科技：強烈不滿

荷蘭法院11日作出裁決，下令對安世半導體（Nexperia）「管理不善」展開調查，並維持荷蘭政府此前介入讓安世大陸籍CE...

陸1月CPI增速 探近三月低點

大陸國家統計局昨（11）日發布最新數據顯示，1月消費者物價指數（CPI）年升0.2%，低於預期，為近三個月低點；生產者物...

