荷蘭法院下令調查安世、維持陸籍CEO停職裁決 聞泰科技：強烈不滿

荷蘭法院11日作出裁決，下令對安世半導體（Nexperia）「管理不善」展開調查，並維持荷蘭政府此前介入讓安世大陸籍CEO張學政停職、由歐洲管理團隊接手的決定。安世陸資母公司聞泰科技（Wingtech）對此判決表示極為失望與強烈不滿，強調將繼續通過一切途徑，爭取徹底恢復對安世的全部合法控制權與治理權。

圍繞安世的爭奪戰已經從董事會蔓延成為歐中對峙，並擾亂了全球汽車行業基礎晶片的供應。路透報導，荷蘭阿姆斯特丹企業法庭11日作出判決，維持凍結聞泰科技投票權、指派託管人監督公司運作，以及持續暫停張學政的執行長職務。

法院聲明指出，安世目前的狀況主要需要穩定，以便恢復其內部關係、生產鏈以及向客戶的交付。法院又指，在聞泰科技控制下，安世並未遵守與荷蘭經濟事務部的協議，還採取了排擠歐洲管理層的措施。法院未說明調查期時長，但提到可能程序通常超過半年。

聞泰科技12日凌晨透過微信公眾號發布中英雙語聲明表示，荷蘭企業法庭並未撤銷此前的錯誤決定，未能解除對安世實施的臨時措施，亦未能恢復聞泰科技作為安世股東的合法控制權，且同時裁定對安世啟動調查程序，「我司對這一裁決表示極為失望與強烈不滿。」

聞泰科技表示，「將繼續通過一切合法途徑，堅定不移地爭取徹底恢復對安世的全部合法控制權與治理權」，並指這是結束當前亂局、讓安世及半導體產業鏈重回健康發展軌道的唯一正確途徑。

聞泰科技稱，我們始終對自身的合法地位與正當權利充滿信心。公司將繼續通過一切法律途徑，堅決捍衛自身權益，維護全球半導體產業鏈的開放、合作與穩定。