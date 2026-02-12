快訊

陸商務部副部長李成鋼會見美企 承諾擴大高水平對外開放

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼10日會見美國企業西屋電氣（Westinghouse）執行長薩默納（Dan Sumner）時承諾，大陸將進一步擴大高水平對外開放，不斷優化營商環境。（圖／取自大陸商務部網站）

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，10日會見美國企業西屋電氣（Westinghouse）執行長薩默納（Dan Sumner）時承諾，大陸將進一步擴大高水平對外開放，不斷優化營商環境，為外資企業帶來更大發展機遇。薩默納則說，會為美中經貿關係發展貢獻積極力量。

大陸商務部網站12日消息消息，李成鋼10日會見薩默納時，雙方就西屋電氣在大陸業務發展等進行交流。據公開消息，這是李成鋼今年首次會見美國企業代表。

李成鋼表示，西屋電氣到大陸經營半個多世紀，與大陸市場相互成就、共同成長。他指出，「十五五」時期（大陸第15個五年規畫，2026至2030年），大陸將進一步擴大高水平對外開放，不斷優化營商環境，為包括西屋電氣在內的外資企業帶來更大發展機遇。

李成鋼並喊話西屋電氣，繼續深耕大陸市場，實現共同發展。

據中方發布，薩默納表示，西屋電氣在大陸建立了長期合作關係，通過能源技術合作提升民生福祉。西屋電氣將持續深化對大陸合作，實現互利共贏，為美中經貿關係發展貢獻積極力量。

在今年4月美國總統川普訪問大陸前，中美在經貿領域持續保持對話溫度。除了大陸官方會見美企，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9日透露，美國財政部高級官員上周到訪中國大陸，為他與大陸國務院副總理何立峰的下一輪高層會晤作準備。

