政策紅利引領創新 A 股資金動能蓄勢待發

2026年是中國大陸「十五五」規劃的初始年，這將為大陸未來五年的國家發展設定策略方向。總體框架已在去（2025）年10月召開的四中全會閉幕後公佈，更多細節預計將在今（2026）年3月中國全國「兩會」期間陸續揭曉。迎接馬年，滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義分析，大陸市場有五大總體經濟主題值得關注。

1. 固定資產投資預計將出現反彈

進入2026 年，新增政府資金和新項目的核准，有望推動基礎建設和製造業投資成長。政府加快清償逾期債務將緩解流動性壓力，不僅提振企業信心，也因中美貿易關係趨於穩定，進一步鼓勵民間資本支出。

2. 創新驅動成長

繼大陸在生成式人工智慧和生物科技領域出現「DeepSeek 時刻」之後，未來可能會取得更進一步的突破。「十五五」規劃的核心在於推動產業體系現代化和創新發展，這是多年持續投資和人才累積的成果。由於中國作為全球創新樞紐的地位日益提升，跨國企業亦持續加碼在地投資。

3. 從貨物外銷轉向產能出海

2025年大陸出口展現驚人韌性，在具有競爭力的價格、強勁的業績和可靠性的推動下，貨物貿易順差攀升至1.2兆美元，創下歷史新高。不過，大陸製造企業正積極透過對外直接投資來優化供應鏈，並應對貿易不確定性，這一趨勢仍處於早期階段。儘管對外直接投資可能在一定程度上替代實體貨物出口，但這也將帶動高附加價值的服務貿易與技術輸出成長。

4. 再通膨預期

儘管有些人仍對「反內捲」行動的影響抱持懷疑態度，但它是大陸推動全國統一大市場的關鍵要素。針對地方保護主義、促進公平競爭的新法規正在逐步宣佈中，其成效將影響產業整合的推動速度。

5. 房地產市場趨於平穩

目前房地產市場發展的決定權在政府手中。房地產調整已進入第五年，當前仍面臨新的壓力，市場對政策干預的預期正顯著提升。未來可能採用資產管理公司模式，在維護金融穩定的同時，將收購的住房轉化為社會住宅建設，藉此支援城鎮化發展並降低市場壓力。

蕭正義說明，除這五大主題外，從市場面來看，儘管面臨美國加徵關稅的挑戰，2026年中國出口預計仍能維持5.6%的穩健成長。出口重心正加速從傳統西方市場轉向新興市場；此外，大陸在稀土和其他重要礦產的有利地位，以及AI相關資本支出的高科技出口，都會是推動大陸經濟成長的重要支柱。

大陸官方高度重視股市的策略價值，包括資助具生產力(如AI產業)的成長動能、優化資源配置、提升家庭財富效應、與中和外部壓力衝擊等，因此，支持股市仍將是大陸2026年的政策主軸。

根據高盛證券預估，2026年散戶與法人合計有超過人民幣3兆元新資金將投入A股，展現強勁的資金動能。其中，大陸家庭持有股票與共同基金的比例僅為11%，遠低於美國的32%及台灣的20%，具備龐大的資產重新配置潛力。同時，全球共同基金持有的大陸股市比重僅約6.8%，相較於美股的57.5%顯得極其保守。隨著政策透明度提升與獲利改善，全球資金回補大陸股市的空間值得期待。