陸建「匈塞鐵路」通車前夕 匈牙利總理會見王毅：歡迎更多陸企投資

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）11日在布達佩斯會見大陸外長王毅。王毅表示，中方將繼續成為匈方可信賴的長期戰略夥伴，相信匈方將繼續在涉及中方核心利益問題上給予有力支持。奧班則說，匈方堅定奉行「一個中國」政策，歡迎更多大陸企業來匈投資產業。

繼印尼雅萬高鐵後，由大陸企業在海外承建的第2條高鐵「匈塞鐵路」匈牙利段將於2月20日通車。通車前夕，王毅應匈牙利外長西亞爾托邀請訪問匈牙利。

據大陸外交部網站消息，王毅在會見奧班時表示，中方讚賞奧班總理領導的政府長期奉行對中友好政策，積極推進中匈全方位合作，中方將繼續成為匈方可信賴的長期戰略夥伴，歡迎匈方繼續搭乘中國式現代化快車，共享機遇，共促發展。

王毅強調，相信匈方將繼續在涉及中方核心利益問題上給予有力支持。中方也將一如既往支持匈方維護主權、安全和發展利益，反對外部勢力干涉匈內政。他也說，中匈合作的成功故事將對歐洲和世界產生示範效應，期待匈方為推動中歐關係健康發展發揮積極作用。

據中方引述，奧班表示，大陸國家主席習近平2024年對匈牙利進行歷史性訪問，鞏固了匈中傳統友誼，深化了各領域合作。匈方欽佩中國發展成就，大陸企業對匈投資「連年居於首位」，匈塞鐵路即將開通運營，這些都有力促進了匈經濟發展和民生改善，歡迎更多大陸企業來匈投資展業。

奧班表示，匈方堅定奉行「一個中國」政策，期待同中方進一步深化全方位合作。匈方將繼續積極促進歐中對話與合作。

王毅訪問匈牙利期間，也與匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）舉行會談。王毅就中歐關係表示，中歐建交50年來，合作成果比比皆是，充分證明中國是夥伴而非對手，是機遇而非風險。相信隨著時間推移，越來越多歐洲國家將認識到中國是「可信賴的長期合作夥伴」。希望匈方繼續積極推動中國—中東歐國家合作和中歐關係發展。

據中方引述，西亞爾托提到，大陸企業對匈投資連創新高，帶動匈科技創新和經濟增長，創造大量就業，有力促進匈國家發展。「匈方很自豪成為最早加入共建『一帶一路』的歐洲國家，匈塞鐵路即將通車運營，相信將進一步促進地區互聯互通」。