宋濤走訪福州台商 連江縣長力推馬祖遊

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者蔡家蓁／北京—連江連線報導

大陸文旅部四日宣布將於近期開放上海居民到金門、馬祖旅遊後，大陸國台辦主任宋濤近日前往福州看望慰問台胞台商，聽取意見建議，與金門、馬祖鄉親共迎新春。連江縣長王忠銘也前往福州，針對大陸遊客到馬祖的合作發展，積極協調持續推動。

宋濤十日至十二日在福建福州看望慰問台胞台商。他昨在慰問活動中強調，兩岸之間的事是家裡的事，應該由家裡人商量著辦。「我們絕不允許外人橫加干涉」。家的安寧不容破壞，家產家業不容出賣。「十五五」時期，大陸將以更大範圍的開放、更深層次的改革、更加優質的服務，為台企扎根發展提供廣闊空間，為兩岸經濟合作和融合發展注入更大動力。

與此同時，連江縣長王忠銘十一日至十二日赴福州馬尾參加元宵燈會點燈。縣府表示，預期藉由本次活動，擴大「兩馬鬧元宵」節慶氛圍，行銷兩馬旅遊品牌，並針對大陸遊客到馬祖的合作發展，積極協調持續推動。

昨晚王忠銘與宋濤一齊出席了點燈儀式，雙方簡短會晤後，一行人巡視園區互動體驗區。我方成員包括立法委員陳雪生、連江縣議長張永江及四鄉鄉長等人；陸方還有福建省委副書記兼福州市委書記郭寧寧等與會。

而日前大陸今年對台工作會議提及暢通和便利兩岸人員往來，本報記者詢問，近年大陸推出針對首來族、擴大一次性台胞證口岸等措施下，今年會有哪些具體措施？大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨重申相關政策方向並預告，「接下來就看我們的實際行動」。

