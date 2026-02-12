陸1月CPI增速 探近三月低點

大陸國家統計局昨（11）日發布最新數據顯示，1月消費者物價指數（CPI）年升0.2%，低於預期，為近三個月低點；生產者物價指數（PPI）按年跌1.4%，創一年半最小跌幅。分析認為，製造業通縮壓力緩解，第2季PPI有望轉正。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，CPI年漲幅回落主要有兩大原因：一是春節錯月影響。去年1月為春節月份，食品和部分服務價格上漲較多，導致對比基數較高，帶動今年1月按年漲幅回落較多；二是國際油價變動導致能源價格降幅擴大。

另外，1月PPI連續第40個月為負值，1月按年下降1.4%。

然而，統計局表示，受全國統一大市場建設持續推進、部分行業需求增加及國際大宗商品價格傳導等因素影響，1月PPI按月上漲0.4%。統計局指出，PPI按年跌幅收窄，按月升幅卻擴大。

路透分析指，PPI按年跌幅連續第二個月收窄，但製造業通縮仍在，消費者通膨放緩凸顯內需疲弱，為政策制定者帶來挑戰。

不過，部分市場分析認為，月度及分項數據顯示製造業通縮壓力已有緩解。香港經濟日報引述澳新銀行策略師邢兆鵬指，價格整體緩慢回升，第2季有望看到PPI轉正。

ING大中華區首席經濟學家宋林稱，PPI按月連續上漲，主要受有色金屬投入品價格上升，維持全年CPI按年上漲0.9%預測。

東方金誠研究發展部執行總監馮琳稱，年初物價漲幅仍偏低，主因房市調整逾四年、居民財富縮水及消費信心不足。她認為，今年物價偏低格局將延續，全年CPI累計年比約0.5%。