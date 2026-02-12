中芯擴產 資本支出維持高位

中芯國際聯席執行長趙海軍昨（11）日表示，為了AI相關需求的增長，預計今年底再增加約四萬片12吋晶圓月產能，但是受外部環境因素影響，不一定能夠在今年就形成完整生產能力；而人工智慧對記憶體的強勁需求，擠壓到中低端手機產品等其他應用領域。

趙海軍11日出席業績電話會議時表示，2025年該公司新增約五萬片12吋產能，2026年還要繼續擴產。受外部環境因素影響，公司提前購買部分關鍵設備，但配套設備可能還未購買，所以已購買的設備不一定能夠在今年就形成完整生產能力。

趙海軍表示，2025年公司資本支出為81億美元，高於年初預期，主要是因為應對客戶強勁需求、外部環境變化以及設備交付時間加長。展望2026年，公司預計資本支出將與2025年大致持平，繼續維持在80億美元以上的高位。

值得注意的是，2025年資本支出占該公司全年營收比例超過八成，在全球代工業處於較高水準，反映出中芯國際逆勢投入的戰略決心。

趙海軍提到，近期看到人工智慧對於記憶體的強勁需求，擠壓到手機等其他應用領域，特別是中低端領域能拿到的記憶體晶片供應，使這些領域的終端廠商面臨供應量不足和價格的壓力。他認為，即使終端廠商可以調整價格來消化成本上漲的壓力，也會導致對終端產品需求的下降。這使晶圓廠收到的中低端訂單減少，但與AI、記憶體、中高端運用相關的訂單是增加的。