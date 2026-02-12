聽新聞
「金磚專線」 3年出口包裹逾4千萬件
自二○二三年二月十日中國大陸首條金磚城市跨境電商空運專線（簡稱金磚專線）開航以來，截至二○二六年二月十日，海關累計監管該專線往返航班七○八架次，進出口貨物四點六五萬噸，搭載出口跨境電商包裹超四千七百萬件。
中新社報導，據廈門機場海關介紹，該航線由衣索比亞航空公司執飛，每周運營三班。專線出口以服裝鞋帽、日用百貨等跨境電商產品為主，進口返程則搭載葡萄、櫻桃、鮭魚等南美洲生鮮時令產品。三年來，這條連接廈門與巴西聖保羅間的專線已穩步發展成為一條空運熱線，將中國大陸與巴西乃至南美洲的經貿合作紐帶越繫越緊。
為保障金磚專線跨境電商包裹快速出口，廈門機場海關通過運用航空物流公共信息平台與ＣＴ機智能審圖，提升監管效率；將海關監管嵌入到入倉安檢和分揀環節，省去空運跨境電商商品二次裝卸和轉運，加上機邊監管、貨物區域流轉等便利舉措，有效壓縮通關時間和作業成本，確保貨物隨到隨驗、日清日結，實現通關零延時。
金磚專線同時是一條生鮮快線。為保障進口生鮮能搶鮮上市，該海關持續優化通關流程，對生鮮貨物開闢優先申報、優先審核、優先查驗、優先放行「綠色通道」，充分發揮全天候通關作業優勢，推出提前申報、附條件提離、入庫分流免預約無陪同查驗等通關便利措施，減少貨物在場站滯留時間。據統計，三年來，共有一點四萬噸生鮮產品通過金磚專線進口。
廈門機場海關副關長白瑜表示，將聚焦促進外貿高質量發展，進一步優化對金磚專線的監管與服務，依託福建最大的臨空跨境電商監管中心區位優勢，以金磚紐帶為支點，推動單一航線向經濟走廊升級。
