大陸1月CPI按年升0.2％ 低於預期

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸國家統計局十一日公布，大陸一月分居民消費價格（ＣＰＩ）按月升百分之○點二，按年升百分之○點二，較市場預期升百分之○點四低。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ按年升百分之○點八。同期工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）按月升百分之○點四，按年跌百分之一點四，跌幅收窄。

新華社報導，大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，ＣＰＩ年漲幅回落主要有兩大原因：一是春節錯月影響。上年一月分為春節月分，食品和部分服務價格上漲較多，導致上年同期對比基數較高，帶動本月按年漲幅回落較多；二是國際油價變動導致能源價格降幅擴大。一月分能源價格下降百分之五，影響ＣＰＩ按年下降約○點三四個百分點，對ＣＰＩ的下拉影響較去年十二月增加約○點○六個百分點，其中汽油價格按年下降百分之十一點四，降幅比上月擴大三個百分點。

她也提及，居民消費需求持續恢復，核心ＣＰＩ溫和上漲的態勢沒有改變。

另外，大陸一月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）連續第四十個月下跌，按年下降百分之一點四；預期中值下降百分之一點五，十二月分下降百分之一點九。一月跌幅百分之一點四，是二○二四年七月後最窄，當月跌○點八。

大陸國家統計局表示，受「全國統一大市場建設」持續推進、部分行業需求增加，及國際大宗商品價格傳導等因素影響，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）按月上漲百分之○點四，按年下降百分之一點四。該局指出，ＰＰＩ按年跌幅收窄，按月升幅擴大。

