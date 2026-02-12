科創融資 上海張江科學城吸金278億人民幣

張江硬核吸金力凸顯，成為上海乃至中國大陸科創資本的核心集聚重鎮。

中新社報導，根據上海市張江科學城建設管理辦公室消息，二○二五年，張江二一○家企業完成二三七起融資，披露金額達二七八億元人民幣，張江企業的融資規模占浦東新區全區百分之六十五、上海全市百分之二十五，成為區域科創融資的核心引擎。超過五一二家投資機構參與張江投融資，國有資本、產業資本、市場化創投機構多元布局，資本結構持續優化。

資本高度聚焦硬核科技領域，生物醫藥、人工智能、積體電路三大先導產業融資合計占比百分之九十一，較二○二四年提升九個百分點，其中生物醫藥以八十五起融資居首。融資階段呈現早中後期協同集聚特徵，早期融資占比百分之六十四，彰顯資本對張江初創科創企業的信心。

融資企業的科創硬實力成為吸金關鍵，其中八家實現全球首個技術突破、九家填補大陸國內產業空白，還涵蓋七十五家高新技術企業、二十七家專精特新「小巨人」及三十三家獨角獸企業，科創動能持續釋放。

亮眼的融資成績，源於張江構建的覆蓋企業全生命周期的創新服務生態。上海市張江科學城建設管理辦公室主任、中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會張江管理局局長蕭健表示，張江在產業基金布局、企業上市培育、產融對接平台打造等方面持續發力，已構建覆蓋企業全生命周期的「科技+金融+產業」熱帶雨林式創新服務生態，推動創新要素高效協同、深度融合。

蕭健表示，作為大陸國家戰略科技力量重要承載地，張江正以人工智能、生物醫藥、積體電路為核心，持續完善科創金融生態，推動創新要素高效融合，為培育新質生產力注入強勁動力，穩步向世界級科創重鎮邁進。