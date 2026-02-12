聽新聞
科創融資 上海張江科學城吸金278億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
經過多年發展，張江已成為上海乃至中國大陸科創資本的核心集聚重鎮。圖為去年12月在上海張江科學會堂舉行的全球開發者先鋒大會暨國際具身智能技能大賽。 （新華社）
張江硬核吸金力凸顯，成為上海乃至中國大陸科創資本的核心集聚重鎮。

中新社報導，根據上海市張江科學城建設管理辦公室消息，二○二五年，張江二一○家企業完成二三七起融資，披露金額達二七八億元人民幣，張江企業的融資規模占浦東新區全區百分之六十五、上海全市百分之二十五，成為區域科創融資的核心引擎。超過五一二家投資機構參與張江投融資，國有資本、產業資本、市場化創投機構多元布局，資本結構持續優化。 　

資本高度聚焦硬核科技領域，生物醫藥、人工智能、積體電路三大先導產業融資合計占比百分之九十一，較二○二四年提升九個百分點，其中生物醫藥以八十五起融資居首。融資階段呈現早中後期協同集聚特徵，早期融資占比百分之六十四，彰顯資本對張江初創科創企業的信心。 

融資企業的科創硬實力成為吸金關鍵，其中八家實現全球首個技術突破、九家填補大陸國內產業空白，還涵蓋七十五家高新技術企業、二十七家專精特新「小巨人」及三十三家獨角獸企業，科創動能持續釋放。 　　

亮眼的融資成績，源於張江構建的覆蓋企業全生命周期的創新服務生態。上海市張江科學城建設管理辦公室主任、中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會張江管理局局長蕭健表示，張江在產業基金布局、企業上市培育、產融對接平台打造等方面持續發力，已構建覆蓋企業全生命周期的「科技+金融+產業」熱帶雨林式創新服務生態，推動創新要素高效協同、深度融合。 　　

蕭健表示，作為大陸國家戰略科技力量重要承載地，張江正以人工智能、生物醫藥、積體電路為核心，持續完善科創金融生態，推動創新要素高效融合，為培育新質生產力注入強勁動力，穩步向世界級科創重鎮邁進。

上海 醫藥 服務生

大陸1月CPI按年升0.2％ 低於預期

大陸國家統計局十一日公布，大陸一月分居民消費價格（ＣＰＩ）按月升百分之○點二，按年升百分之○點二，較市場預期升百分之○點...

「金磚專線」 3年出口包裹逾4千萬件

自二○二三年二月十日中國大陸首條金磚城市跨境電商空運專線（簡稱金磚專線）開航以來，截至二○二六年二月十日，海關累計監管該...

宋濤走訪福州台商 連江縣長力推馬祖遊

大陸文旅部四日宣布將於近期開放上海居民到金門、馬祖旅遊後，大陸國台辦主任宋濤近日前往福州看望慰問台胞台商，聽取意見建議，...

路透：字節跳動自研AI晶片洽三星代工 今年目標10萬顆

路透11日報導，字節跳動正研發人工智慧（AI）晶片，並與三星電子洽談有關代工事宜，以確保獲得先進處理器的供應。

擴大春節消費 陸商務部：安排20.5億元人民幣消費券或補貼

大陸春節假期為2月15日至23日，為史上最長的新春假期。大陸商務部副部長盛秋平11日在國新辦記者會表示，將舉辦2026「...

