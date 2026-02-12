台新Richart 把小錢變大錢

隨著年終入袋與年節將至，如何將這筆年度犒賞轉化為長期增值的財富，成為大家關注的焦點。數位銀行領導品牌台新Richart以「年終理財」為主軸，推出一系列數位理財增值攻略，從穩健儲蓄、進階投資到年節紅包發送，皆能透過台新Richart數位銀行輕鬆達成，帶領用戶在開春之際實現「小錢變大錢」的理財目標。

台新銀行提醒，年終獎金建議可先撥一定比例作為儲蓄，搭配優利活儲產品，讓資產穩定增值又能靈活動用。以台新Richart廣受市場好評的新台幣優利子帳戶為例，新戶開立即享有活動期間10萬元（含）以內3.5%活儲利率，讓獎金在彈性運用的同時，也能穩步增值；對有外幣配置需求的客群，台新Richart亦提供具競爭力的美元新資金定存優利方案，不論他行匯入Richart外幣帳戶，或直接使用Richart App換匯，皆可承作定存，活動至今年4月1日，享1個月期最高6%、3個月期最高4.8%，可依需求自由選擇，是放大紅包與獎金的絕佳管道。

建立穩健儲蓄根基後，投資布局是提升資產成長動能的重要關鍵。台新銀行結合台新證券專業服務，在Richart App內打造從資金管理到台、美股投資的一站式體驗，讓用戶可在同一平台完成資金調度與投資預約操作，理財更即時也更有效率。即日起至3月31日，用戶首次完成證券戶申請，即贈等值200元R幣，並享有台北-北海道雙人來回機票抽獎資格（每月抽三組）；Richart舊戶只要成功扣款任一筆台股定期定額，就能再享新台幣優利子帳戶30萬元以內1.8%優利，讓投資與儲蓄同步升級。

迎接馬年開局，Richart App紅包功能免去排隊領新鈔與距離限制，並支援隨機紅包，讓親友互動更添樂趣。為使發送紅包更方便，台新Richart攜手財金公司升級轉帳功能，新增支援手機門號轉帳服務，只要綁定銀行帳戶及手機門號，輸入對方手機號碼，即可完成跨行轉帳。

台新銀行表示，民眾開立台新Richart帳戶，並於開戶流程中輸入專屬代碼「2026RICHART」，完成首次登入App即可獲得200元用戶禮。台新Richart持續以數位金融創新，陪伴用戶從年終獎金開始，穩健累積財富，迎向更豐盛的一年。