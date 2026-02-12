台新Richart 把小錢變大錢

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新Richart新台幣優利子帳戶，新戶開立即享活動期間10萬元（含）以內3.5%活儲利率。台新銀行／提供
台新Richart新台幣優利子帳戶，新戶開立即享活動期間10萬元（含）以內3.5%活儲利率。台新銀行／提供

隨著年終入袋與年節將至，如何將這筆年度犒賞轉化為長期增值的財富，成為大家關注的焦點。數位銀行領導品牌台新Richart以「年終理財」為主軸，推出一系列數位理財增值攻略，從穩健儲蓄、進階投資到年節紅包發送，皆能透過台新Richart數位銀行輕鬆達成，帶領用戶在開春之際實現「小錢變大錢」的理財目標。

台新銀行提醒，年終獎金建議可先撥一定比例作為儲蓄，搭配優利活儲產品，讓資產穩定增值又能靈活動用。以台新Richart廣受市場好評的新台幣優利子帳戶為例，新戶開立即享有活動期間10萬元（含）以內3.5%活儲利率，讓獎金在彈性運用的同時，也能穩步增值；對有外幣配置需求的客群，台新Richart亦提供具競爭力的美元新資金定存優利方案，不論他行匯入Richart外幣帳戶，或直接使用Richart App換匯，皆可承作定存，活動至今年4月1日，享1個月期最高6%、3個月期最高4.8%，可依需求自由選擇，是放大紅包與獎金的絕佳管道。

建立穩健儲蓄根基後，投資布局是提升資產成長動能的重要關鍵。台新銀行結合台新證券專業服務，在Richart App內打造從資金管理到台、美股投資的一站式體驗，讓用戶可在同一平台完成資金調度與投資預約操作，理財更即時也更有效率。即日起至3月31日，用戶首次完成證券戶申請，即贈等值200元R幣，並享有台北-北海道雙人來回機票抽獎資格（每月抽三組）；Richart舊戶只要成功扣款任一筆台股定期定額，就能再享新台幣優利子帳戶30萬元以內1.8%優利，讓投資與儲蓄同步升級。

迎接馬年開局，Richart App紅包功能免去排隊領新鈔與距離限制，並支援隨機紅包，讓親友互動更添樂趣。為使發送紅包更方便，台新Richart攜手財金公司升級轉帳功能，新增支援手機門號轉帳服務，只要綁定銀行帳戶及手機門號，輸入對方手機號碼，即可完成跨行轉帳。

台新銀行表示，民眾開立台新Richart帳戶，並於開戶流程中輸入專屬代碼「2026RICHART」，完成首次登入App即可獲得200元用戶禮。台新Richart持續以數位金融創新，陪伴用戶從年終獎金開始，穩健累積財富，迎向更豐盛的一年。

紅包 帳戶 理財

延伸閱讀

TPBL／林秉聖3年前合約雙胞案敗訴判賠 當年苦主攻城獅回應了

職籃球星林秉聖3年前合約鬧雙胞 法院今判要賠攻城獅336萬餘元

宜蘭四結福德廟超狂 備妥150萬、1.5萬個百元紅包「擲筊求發財金」

謝國樑送馬年1元紅包 祝福市民Horse好事接連發生

相關新聞

科創融資 上海張江科學城吸金278億人民幣

張江硬核吸金力凸顯，成為上海乃至中國大陸科創資本的核心集聚重鎮。

字節跳動研發AI 晶片 計劃找三星代工 拚2026年生產十萬顆

路透引述知情人士指出，TikTok母公司字節跳動正在研發一款人工智慧（AI）晶片，並正與三星電子洽談代工事宜，持續尋求確...

陸1月CPI增速 探近三月低點

大陸國家統計局昨（11）日發布最新數據顯示，1月消費者物價指數（CPI）年升0.2%，低於預期，為近三個月低點；生產者物...

中芯擴產 資本支出維持高位

中芯國際聯席執行長趙海軍昨（11）日表示，為了AI相關需求的增長，預計今年底再增加約四萬片12吋晶圓月產能，但是受外部環...

網易AI 助理 「有道龍蝦」亮相

AI助手OpenClaw（原名Clawdbot）成為近期矽谷熱議話題，也迅速在大陸走紅，吸引大陸雲廠商接入。網易旗下智慧...

台新Richart 把小錢變大錢

隨著年終入袋與年節將至，如何將這筆年度犒賞轉化為長期增值的財富，成為大家關注的焦點。數位銀行領導品牌台新Richart以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。