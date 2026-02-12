春節使用ATM 避開三尖峰時段

農曆春節連續九天假期（2月14日至2月22日），財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM五大注意事項，其中要特別留意尖峰時間，依照歷年的經驗，春節假期前一營業日（2月13日）、小年夜（2月15日）及除夕（2月16日）的11:00至13:00及16:00至19:00二個時段，ATM使用量最大。

財金公司提醒過年期間使用ATM的注意事項包括一、避開尖峰時段使用ATM提領現金；二、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制；三、保留交易明細最安心；四、善用緊急聯絡電話；五慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM。

根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前一營業日、小年夜及除夕，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以免排隊而耗費時間。

其次，要瞭解提款及轉帳金額的限制。這次春節連續九天假期，財金公司特別提醒民眾注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如：每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等，及早準備現金並預先補登存摺，以免影響春節期間的資金調度。

第三、保留交易明細。使用ATM倘發生異常情形，如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳的款項撥入交易帳戶，亦可保留「交易明細單」，洽請金融機構處理。

第四、善用ATM緊急聯絡電話。最後則是慎防金融詐騙。