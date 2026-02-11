法機構提議歐盟對中徵30%關稅 大陸揚言反制葡萄酒

法國官方的戰略與計畫委員會日前發表報告，提議歐盟應考慮對中國商品徵收30%的整體關稅等，以因應從中國湧入歐洲的廉價產品衝擊。中國官媒今天引述中方「相關人士」說法，聲稱中方可對法國葡萄酒發起反傾銷、反補貼調查。若法國「不知悔改」，還可進一步發起反歧視調查。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導，法國「某機構」（戰略與計畫委員會）的提議只針對中國商品「明顯違反世貿組織（WTO）規則」，無異於對中國進行貿易宣戰。

報導說，從「相關人士」了解到，如果法國執意推動這項建議實施，中方至少可採取3方面行動。首先，中國完全可以考慮對歐盟、特別是法國的葡萄酒發起反傾銷、反補貼調查。中國是歐盟葡萄酒重要的出口市場，2024年歐盟葡萄酒對中國出口近7億美元，其中近半數為法國葡萄酒。

「相關人士」聲稱，如果法國「不知悔改」，中方可對法國乃至歐盟近期系列對中「不友好舉措」作出回應，如發起反歧視調查。

「相關人士」又說，接下來若歐盟片面對中國加徵關稅，中國必將堅決反擊，直接對歐盟有關產品採取「對等關稅」予以反制。中方始終敞開溝通的大門，但也做好準備應對一切挑戰。

路透社日前報導，法國官方的戰略與計畫委員會日前發表報告，提議歐盟應考慮對中國商品徵收30%的整體關稅，或推動歐元兌人民幣貶值30%，以因應從中國湧入歐洲的廉價產品衝擊。

這份報告指出，歐洲正面臨來自中國的強烈競爭壓力，中國企業不斷擴大市占率，甚至進入曾由歐洲國家主導的行業，其中汽車、機床、化工、電池業正面臨直接威脅，而法國及德國受衝擊程度甚劇。

該委員會負責人、高級專員波恩（ClementBeaune）在報告中指出，如果不採取行動，中國的產業發展可能將歐洲推入「破壞性循環」。而歐盟現有的貿易防衛工具已不足以應對局面，呼籲採取「重大且必要」的政策轉向。