路透：字節跳動自研AI晶片洽三星代工 今年目標10萬顆

路透11日報導，字節跳動正研發人工智慧（AI）晶片，並與三星電子洽談有關代工事宜，以確保獲得先進處理器的供應。

路透報導引述2位知情人士透露，字節跳動希望在3月底前收到晶片樣本，並計畫今年生產至少10萬顆專為AI推論任務設計的晶片，其後將逐步提高產量至35萬顆。與三星的談判還包括獲得記憶體晶片供應，在全球大增AI基礎設施建設下，這類晶片供不應求，這使得這筆交易特別具有吸引力。

字節跳動發言人在聲明中表示，有關該公司自研晶片計畫的資訊不準確，但未做進一步解釋；三星電子則拒絕評論。

報導又引述消息人士稱，字節跳動計畫今年在AI相關方面投入超過1,600億元人民幣，半數以上將用於購買輝達（Nvidia）包括H200系列晶片，及推動其自主研發的晶片計畫。報導指字節跳動已啟動名叫「SeedChip」計畫，但腳步落後於阿里巴巴和百度等對手。