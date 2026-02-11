快訊

路透：字節跳動自研AI晶片洽三星代工 今年目標10萬顆

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
路透11日報導，字節跳動正研發人工智慧（AI）晶片，並與三星電子洽談有關代工事宜。（路透資料照）
路透11日報導，字節跳動正研發人工智慧（AI）晶片，並與三星電子洽談有關代工事宜，以確保獲得先進處理器的供應。

路透報導引述2位知情人士透露，字節跳動希望在3月底前收到晶片樣本，並計畫今年生產至少10萬顆專為AI推論任務設計的晶片，其後將逐步提高產量至35萬顆。與三星的談判還包括獲得記憶體晶片供應，在全球大增AI基礎設施建設下，這類晶片供不應求，這使得這筆交易特別具有吸引力。

字節跳動發言人在聲明中表示，有關該公司自研晶片計畫的資訊不準確，但未做進一步解釋；三星電子則拒絕評論。

報導又引述消息人士稱，字節跳動計畫今年在AI相關方面投入超過1,600億元人民幣，半數以上將用於購買輝達（Nvidia）包括H200系列晶片，及推動其自主研發的晶片計畫。報導指字節跳動已啟動名叫「SeedChip」計畫，但腳步落後於阿里巴巴和百度等對手。

字節跳動 晶片 三星電子
相關新聞

大陸跑腿平台推「春節代磕頭」服務 被抗議後火速下架

大陸的跑腿平台「UU跑腿」近日推出「代拜長輩代磕頭」服務持續發酵。 11日，據新京報，UU跑腿官方披露，該公司發布情況說...

路透11日報導，字節跳動正研發人工智慧（AI）晶片，並與三星電子洽談有關代工事宜，以確保獲得先進處理器的供應。

擴大春節消費 陸商務部：安排20.5億元人民幣消費券或補貼

大陸春節假期為2月15日至23日，為史上最長的新春假期。大陸商務部副部長盛秋平11日在國新辦記者會表示，將舉辦2026「...

大陸1月CPI按年升0.2%低於預期 PPI創1年半最小跌幅

大陸國家統計局11日公布，中國1月份居民消費價格（CPI）按月升0.2%，按年升0.2%，較市場預期升0.4%低。扣除食...

港單一家辦增至3384間 年經濟貢獻16.2億美元 在港聘用逾萬人

香港家族辦公室數量持續上升，截至2025年底單一家辦數已達3384間，較2023年底增加681間，過半數家辦的財富達到5...

港最低時薪調至5.5美元 新制5/1上路 4萬打工仔受惠

香港行政長官會同行政會議昨日接納最低工資委員會建議，將法定最低工資由現行每小時42.1元(港幣，下同，約5.4美元)調升...

