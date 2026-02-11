快訊

擴大春節消費 陸商務部：安排20.5億元人民幣消費券或補貼

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院新聞辦公室11日舉行記者會，介紹2026「樂購新春」春節特別活動、保障春節市場供應有關情況。（新華社）
大陸春節假期為2月15日至23日，為史上最長的新春假期。大陸商務部副部長盛秋平11日在國新辦記者會表示，將舉辦2026「樂購新春」春節特別活動，大陸各地已安排20.5億元（人民幣，下同）資金，在9天假期內，通過發放消費券、補貼、紅包等形式，直接惠及廣大消費者。

據新華社，盛秋平稱，商務部將指導各地在春節期間增加以舊換新補貼數量，指導50個試點城市開展有獎發票活動，並在春節期間加大獎金投放力度。各部門、各地區也將充分整合各領域優質消費資源，推出一批惠民舉措。各地已經安排20.5億元資金，在9天假期內，通過發放消費券、補貼、紅包等形式，直接惠及廣大消費者。

另外在金融支持方面，大陸金融監管總局新聞發言人、政策研究司司長郭武平稱，金融監管總局引導金融機構優化資源配置，加強金融產品和服務創新，聚焦消費重點領域和環節，提供高效、精準、便捷的金融服務，滿足人民群眾多樣化的消費金融需求。重點根據不同消費方式，提供有針對性的金融服務。

在商品消費領域，則是要求金融機構加大個人消費貸款投放，合理確定貸款發放比例、期限、利率，積極支持汽車、家電、家裝等耐用消費品以舊換新，進一步發揮車險好投保平台、二手車信息服務平台的功能，加快推進保險車型綜合分級制度建設，有力促進汽車消費。

在服務消費領域，則是堅持促消費和惠民生有機結合，更好滿足養老健康等服務消費需求，鼓勵開發兼具養老風險保障和財富管理功能的商業保險年金產品，支持開發惠及慢病患者、老年人等群體的商業醫療保險。同時，大力推動商業長期護理保險發展。圍繞文旅、體育、娛樂、教育等領域優化金融服務模式，促進激發改善型服務消費活力。

在新型消費領域，則堅持線上服務和線下支持相融合，不斷強化金融服務和消費場景結合。基於移動終端載體，應用網路、大數據等技術手段，不斷拓寬線上金融支持消費管道。鼓勵金融機構與商家合作，開發適合新型消費特點的金融產品和服務，支持發展數位消費、體驗消費、智慧型消費、定製消費等新模式。

為鼓勵民眾在春節期間擴大消費，大陸發出總共20.5億元人民幣，在9天假期內，通過發放消費券、補貼、紅包等形式，直接惠及廣大消費者。圖為長沙天心區的消費券。（長沙晚報）
