豐田與陸企合作 在廣東量產AI無人計程車

共同社報導，日本豐田汽車日前宣布，該公司已開始在中國量產配備人工智慧（AI）和感測器的無人駕駛計程車。根據報導，這款車由豐田與中國「小馬智行」共同開發，並在廣東工廠生產，預定今年內在中國大型城市投入約1000輛。

報導提到，目前小馬智行已在北京和上海投入無人駕駛計程車（Robotaxi），這些車輛是在豐田既有的車型上，搭載小馬智行的自動駕駛技術。

根據報導，小馬智行此後投入的無人駕駛計程車，將逐漸轉換為該公司與豐田共同開發的專用車型。同時，豐田也將透過與小馬智行的合資公司，跨足無人駕駛計程車業務。

報導說，上述開始量產的無人駕駛計程車，是以豐田的純電動車款bZ4X為基礎，採用AI技術與感測器避開障礙物，標榜在沒有駕駛員的情況下也能行駛。

但據小馬智行表示，在部分地區仍將安排安全人員與乘客同乘無人駕駛計程車。

無人駕駛計程車目前已在諸如武漢等城市獲准上路，而中國IT巨頭百度等也已涉足。