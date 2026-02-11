快訊

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

豐田與陸企合作 在廣東量產AI無人計程車

中央社／ 台北11日電

共同社報導，日本豐田汽車日前宣布，該公司已開始在中國量產配備人工智慧（AI）和感測器的無人駕駛計程車。根據報導，這款車由豐田與中國「小馬智行」共同開發，並在廣東工廠生產，預定今年內在中國大型城市投入約1000輛。

報導提到，目前小馬智行已在北京和上海投入無人駕駛計程車（Robotaxi），這些車輛是在豐田既有的車型上，搭載小馬智行的自動駕駛技術。

根據報導，小馬智行此後投入的無人駕駛計程車，將逐漸轉換為該公司與豐田共同開發的專用車型。同時，豐田也將透過與小馬智行的合資公司，跨足無人駕駛計程車業務。

報導說，上述開始量產的無人駕駛計程車，是以豐田的純電動車款bZ4X為基礎，採用AI技術與感測器避開障礙物，標榜在沒有駕駛員的情況下也能行駛。

但據小馬智行表示，在部分地區仍將安排安全人員與乘客同乘無人駕駛計程車。

無人駕駛計程車目前已在諸如武漢等城市獲准上路，而中國IT巨頭百度等也已涉足。

計程車 豐田 AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高雄大膽竊賊2天連偷社區8棟透天厝 醫師、警察受害損失百萬

粵港澳大灣區 養老服務一體化

中日關係惡化背景下…豐田、日產1月在陸銷量轉增 本田大幅減少

防春節哄抬 新北聯合稽查九份停車場與計程車

相關新聞

大陸跑腿平台推「春節代磕頭」服務 被抗議後火速下架

大陸的跑腿平台「UU跑腿」近日推出「代拜長輩代磕頭」服務持續發酵。 11日，據新京報，UU跑腿官方披露，該公司發布情況說...

南韓估春節迎19萬陸客 韓亞航3月底起擬增開2成赴陸航班

南韓文化體育觀光部及南韓觀光公社預測，在長達9天的春節黃金周（2月15至23日）期間，訪韓陸客有望高達19萬人次，日均按...

往載人登月更邁進！陸長征十號、夢舟飛船飛行試驗成功

據大陸「中國載人航天工程辦公室」消息，大陸11日上午在文昌航天發射場成功組織實施「長征十號」運載火箭系統低空演示驗證，與...

台灣歌手吳克群貴陽助農、2年走遍百城市 陸國台辦：歡迎傳遞正能量

台灣歌手吳克群近年赴陸發展，除參與演藝工作，也投入公益事業。日前他到貴州貴陽烏當區的農村擔任「田間拍賣會」主持人，協助菜...

擴大春節消費 陸商務部：安排20.5億元人民幣消費券或補貼

大陸春節假期為2月15日至23日，為史上最長的新春假期。大陸商務部副部長盛秋平11日在國新辦記者會表示，將舉辦2026「...

大陸1月CPI按年升0.2%低於預期 PPI創1年半最小跌幅

大陸國家統計局11日公布，中國1月份居民消費價格（CPI）按月升0.2%，按年升0.2%，較市場預期升0.4%低。扣除食...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。