大陸跑腿平台推「春節代磕頭」服務 被抗議後火速下架

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸的跑腿平台「UU跑腿」稱，目前代拜長輩套餐已取消，產品也還在調整中。（深圳新聞網）
大陸的跑腿平台「UU跑腿」稱，目前代拜長輩套餐已取消，產品也還在調整中。（深圳新聞網）

大陸的跑腿平台「UU跑腿」近日推出「代拜長輩代磕頭」服務持續發酵。 11日，據新京報，UU跑腿官方披露，該公司發布情況說明稱，已主動將其中引發爭議的服務項目予以下架。對於下架導致無法履約的訂單，公司將為用戶提供3倍金額補償。

近日，UU跑腿萬能幫手服務推出「新春代拜年」服務，其中「代拜長輩套餐」除了代買代送年貨禮品，還提供1分鐘吉祥話祝福、代行磕頭禮、即時視訊直播等服務，2小時收費999元人民幣（約合新台幣4,496元）。

對此，2月10日，UU跑腿有關負責人回應南方都市報記者稱，「推出相關服務的核心初衷，是回應具體的社會現實，即確實存在一部分人因客觀原因無法在春節返鄉與親人團聚。目前代拜長輩套餐已取消，產品也還在調整中。」

該公司官方11日發布說明表示，推出「春節代拜年」服務的初衷，是為了滿足身在異地、行動不便或海外等無法返鄉拜年民眾群體的特定需求，希望透過此類服務幫助他們傳遞牽掛與心意，彌補無法當面問候的遺憾，提供更好的情緒價值，並非對傳統禮儀的褻瀆與曲解。

說明指，在媒體報導下面，觀察到有許多網友提出一些有趣的需求，比如「代值班」、「代相親」、「代照顧寵物」、「換班照顧醫院老人」等服務，「我們非常願意『聽勸』！我們將在評估後盡快研究上架，幫助更多有需求的使用者。」

大陸的跑腿平台「UU跑腿」先前推出春節代拜年套餐，提供1分鐘吉祥話祝福、代行磕頭禮、即時直播等服務，2小時收費999元人民幣，在被網友抗議後產品已下架。（深圳新聞網）
大陸的跑腿平台「UU跑腿」先前推出春節代拜年套餐，提供1分鐘吉祥話祝福、代行磕頭禮、即時直播等服務，2小時收費999元人民幣，在被網友抗議後產品已下架。（深圳新聞網）

拜年 長輩 春節返鄉
相關新聞

台灣歌手吳克群貴陽助農、2年走遍百城市 陸國台辦：歡迎傳遞正能量

台灣歌手吳克群近年赴陸發展，除參與演藝工作，也投入公益事業。日前他到貴州貴陽烏當區的農村擔任「田間拍賣會」主持人，協助菜...

南韓估春節迎19萬陸客 韓亞航3月底起擬增開2成赴陸航班

南韓文化體育觀光部及南韓觀光公社預測，在長達9天的春節黃金周（2月15至23日）期間，訪韓陸客有望高達19萬人次，日均按...

往載人登月更邁進！陸長征十號、夢舟飛船飛行試驗成功

據大陸「中國載人航天工程辦公室」消息，大陸11日上午在文昌航天發射場成功組織實施「長征十號」運載火箭系統低空演示驗證，與...

港媒：大陸今年「反腐超前」...才41天已有14名「老虎」被擒

大陸前浙江省委書記、現任人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅10日傳出因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。港媒《...

大陸跑腿平台推「春節代磕頭」服務 被抗議後火速下架

大陸的跑腿平台「UU跑腿」近日推出「代拜長輩代磕頭」服務持續發酵。 11日，據新京報，UU跑腿官方披露，該公司發布情況說...

大陸1月CPI按年升0.2%低於預期 PPI創1年半最小跌幅

大陸國家統計局11日公布，中國1月份居民消費價格（CPI）按月升0.2%，按年升0.2%，較市場預期升0.4%低。扣除食...

