大陸1月CPI按年升0.2%低於預期 PPI創1年半最小跌幅
大陸國家統計局11日公布，中國1月份居民消費價格（CPI）按月升0.2%，按年升0.2%，較市場預期升0.4%低。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升0.8%。同期工業生產者出廠價格指數（PPI）按月升0.4%，按年跌1.4%，跌幅收窄。
據新華社，大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，CPI年漲幅回落主要有兩大原因：一是春節錯月影響。上年1月份為春節月份，食品和部分服務價格上漲較多，導致上年同期對比基數較高，帶動本月按年漲幅回落較多；二是國際油價變動導致能源價格降幅擴大。1月份能源價格下降5%，影響CPI按年下降約0.34個百分點，對CPI的下拉影響較去年12月增加約0.06個百分點，其中汽油價格按年下降11.4%，降幅比上月擴大3.0個百分點。
她也提及，居民消費需求持續恢復，核心CPI溫和上漲的態勢沒有改變。
另外，1月工業生產者出廠價格（PPI）連續第40個月下跌，按年下降1.4%；預期中值下降1.5%，12月份下降1.9%。1月跌幅1.4%，是2024年7月後最窄，當月跌0.8。
大陸國家統計局表示，受「全國統一大市場建設」持續推進、部分行業需求增加，及國際大宗商品價格傳導等因素影響，工業生產者出廠價格指數（PPI）按月上漲0.4%，按年下降1.4%。該局指出，PPI按年跌幅收窄，按月升幅卻擴大。
